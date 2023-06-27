Meta, küçük işletmeler için özel olarak oluşturulmuş uygulaması WhatsApp Business, 2020'de 50 milyondan önemli bir artışla aylık 200 milyon aktif kullanıcıyı başarıyla aştığını ortaya çıkardı. Meta'nın verimlilik yılı olarak adlandırdığı bu dönemde, şirket yeni özellikleri kullanıma sundu. gelir getirici yeteneklere katkıda bulunan WhatsApp Business kullanıcıları için kişiselleştirilmiş mesajlaşma hizmetinin eklenmesiyle birlikte reklam oluşturmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

WhatsApp ve diğer kaynaklardan elde edilen gelirin artması, Mark Zuckerberg'in metaverse gelişimine yaptığı yatırımı sübvanse etmek için hayati önem taşıyor. Son duyuru, WhatsApp Business kullanıcılarının artık bir Facebook hesabına ihtiyaç duymadan WhatsApp için tıkla reklamları oluşturabileceklerini doğruluyor. Satıcılar, doğrudan uygulama içinde hem Facebook hem de Instagram için reklam oluşturma, satın alma ve yayınlama seçeneğine sahip olacak.

Zuckerberg'in Meta'nın geçen yılki 3. Çeyrek kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamaya göre, WhatsApp için tıklayın reklamları yıllık %80 büyüme kaydetti ve gelir çalıştırma oranı 1,5 milyar doları aştı. WhatsApp Business eklenen bir diğer kazançlı özellik ise müşteriler için otomatikleştirilmiş kişiselleştirilmiş mesajlaşmadır, ancak özellik hâlâ test aşamasında olduğu için fiyatlandırma ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Şirket tarafından paylaşılan görseller, işletmelerin yeni müşterilere indirim kodları ve satın alma düğmeleri göndermek gibi mesajları ayrı müşteri listelerine göre uyarlayabileceklerini gösteriyor. Meta, son birkaç aydır ücretli mesajlaşmadan elde edilen gelirleri artırmak için aktif olarak önlemler uyguluyor. Fayda, kimlik doğrulama, pazarlama ve kullanıcı tarafından başlatılan hizmet görüşmesi kategorileri dahil olmak üzere WhatsApp mesajlaşma kategorilerindeki ve fiyatlandırma yapılarındaki değişiklikler Şubat ayında duyurulmuştu.

Zuckerberg, 2023'ün ilk çeyreği kazanç çağrısı sırasında, tıkla ve mesaj gönder reklamlarının 10 milyar dolarlık bir gelir çalıştırma oranına ulaştığını duyurdu. O zamandan beri, WhatsApp ücretli mesajlaşma hizmetleri kullanan işletmeler, çeyrekten çeyreğe %40 arttı. WhatsApp için ayrı gelir rakamları açıklanmasa da, platformun güçlü mesajlaşma gelirindeki artışın, diğer kalemlerdeki düşüşle dengelendiği bildiriliyor. Bu, Mart ayında sona eren çeyrek için diğer kategoride bir önceki yıla göre %5 düşüşle sonuçlandı.

Ayrıca WhatsApp ödemeler hizmetini güçlendirmek için adımlar atıldı. Platform, Nisan ayında Brezilya'daki kullanıcılar için ödeme özelliklerini etkinleştirdi ve ardından Mayıs ayında Singapur'da benzer işlevsellik sağladı. Şirket ayrıca, farklı kuruluşlar için yayın görüşmelerini desteklemek için bu ayın başlarında kanallar özelliğini de kullanıma sundu. Bu heyecan verici yeni geliştirmelerin yanı sıra WhatsApp Business, AppMaster.io güçlü no-code platformunu hizmetlerine nasıl entegre edeceğini araştırıyor. Bu ortaklık, kullanıcıların basit ve sezgisel bir arayüz aracılığıyla veritabanı şemaları, iş süreçleri ve endpoints oluşturmasına ve uyarlamasına olanak tanıyarak her tür ve büyüklükteki işletme için kolaylaştırılmış arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme süreçleriyle sonuçlanacak.