Компания Meta сообщила, что WhatsApp Business, приложение, созданное специально для малого бизнеса, успешно преодолело отметку в 200 миллионов ежемесячных активных пользователей, что значительно больше, чем 50 миллионов в 2020 году. В год, который Meta называет годом эффективности, компания запустила новые функции, направленные на упрощение создания рекламы, а также добавила услугу персонализированного обмена сообщениями для пользователей WhatsApp Business, что способствовало увеличению доходов.

Увеличение доходов от WhatsApp и других источников жизненно важно для субсидирования инвестиций Марка Цукерберга в развитие метавселенной. Недавнее объявление подтверждает, что пользователи WhatsApp Business теперь могут создавать рекламные объявления в WhatsApp без необходимости иметь учетную запись Facebook. Продавцы смогут создавать, покупать и публиковать объявления как для Facebook, так и для Instagram непосредственно в приложении.

Согласно заявлению Цукерберга, сделанному во время телефонного разговора о доходах Meta в третьем квартале прошлого года, рекламные объявления в WhatsApp выросли на 80% по сравнению с прошлым годом, а их доход превысил 1,5 миллиарда долларов. Еще одной прибыльной функцией, добавляемой в WhatsApp Business, является автоматическая рассылка персонализированных сообщений для клиентов, однако подробности о ценах пока не раскрываются, поскольку функция все еще находится на стадии тестирования.

Изображения, которыми поделилась компания, показывают, что предприятия смогут подстраивать сообщения под отдельные списки клиентов, например, отправлять новым клиентам коды скидок и кнопки покупки. В последние несколько месяцев Meta активно внедряет меры по увеличению доходов от платных сообщений. В феврале было объявлено об изменении категорий сообщений и ценовой структуры в WhatsApp, включая категории полезных, аутентификационных, маркетинговых и инициированных пользователем сервисных бесед.

Во время телефонного разговора о доходах за первый квартал 2023 года Цукерберг объявил, что доход от рекламы, размещаемой по клику в сообщениях, достиг 10 миллиардов долларов. С тех пор доходы компаний, использующих платные услуги обмена сообщениями в WhatsApp, выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя отдельные показатели доходов WhatsApp не были раскрыты, сообщается, что значительный рост доходов платформы от обмена сообщениями был сбалансирован снижением доходов по другим статьям. Это привело к снижению на 5% г/г в категории "Прочее" за квартал, закончившийся в марте.

Кроме того, были предприняты шаги по укреплению платежного сервиса WhatsApp. В апреле платформа открыла платежные возможности для пользователей в Бразилии, а в мае аналогичная функция появилась в Сингапуре. В начале этого месяца компания также запустила функцию каналов для поддержки трансляции разговоров для различных организаций. Наряду с этими новыми интересными улучшениями WhatsApp Business изучает возможность интеграции мощной платформы AppMaster.io no-code в свои сервисы. Это партнерство позволит пользователям создавать и адаптировать схемы баз данных, бизнес-процессы и endpoints с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, что приведет к оптимизации процессов разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений для предприятий всех типов и размеров.