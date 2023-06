Meta ha rivelato che WhatsApp Business, la sua app creata su misura per le piccole imprese, ha superato con successo i 200 milioni di utenti attivi mensili, un'impennata significativa rispetto ai 50 milioni del 2020. In quello che Meta definisce l'anno dell'efficienza, l'azienda ha lanciato nuove funzionalità volte a rendere più semplice la creazione di annunci, oltre all'aggiunta di un servizio di messaggistica personalizzata per gli utenti di WhatsApp Business, contribuendo a generare entrate.

L'aumento delle entrate da WhatsApp e da altre fonti è fondamentale per sovvenzionare gli investimenti di Mark Zuckerberg nello sviluppo del metaverso. Il recente annuncio conferma che gli utenti di WhatsApp Business possono ora creare annunci click-to-WhatsApp senza bisogno di un account Facebook. I venditori avranno la possibilità di creare, acquistare e pubblicare annunci sia per Facebook che per Instagram direttamente all'interno dell'app.

Secondo le dichiarazioni di Zuckerberg durante il terzo trimestre di Meta, gli annunci click-to-WhatsApp hanno registrato una crescita dell'80% su base annua, con un fatturato che ha superato 1,5 miliardi di dollari. Un'altra funzione redditizia aggiunta a WhatsApp Business è la messaggistica personalizzata automatizzata per i clienti, ma i dettagli sui prezzi non sono ancora stati resi noti perché la funzione è ancora in fase di test.

Le immagini condivise dall'azienda indicano che le aziende saranno in grado di personalizzare i messaggi in base a liste di clienti specifiche, come l'invio di codici sconto e pulsanti di acquisto ai nuovi clienti. Negli ultimi mesi Meta ha implementato attivamente misure per incrementare i ricavi della messaggistica a pagamento. A febbraio sono stati annunciati cambiamenti nelle categorie di messaggistica e nelle strutture dei prezzi su WhatsApp, includendo le categorie di utilità, autenticazione, marketing e conversazioni di servizio avviate dall'utente.

Durante la telefonata per i guadagni del primo trimestre del 2023, Zuckerberg ha annunciato che gli annunci click-to-message hanno raggiunto un fatturato di 10 miliardi di dollari. Da allora, le aziende che utilizzano servizi di messaggistica a pagamento su WhatsApp sono aumentate del 40% trimestre su trimestre. Sebbene non siano stati resi noti i dati relativi ai ricavi di WhatsApp, la forte crescita dei ricavi da messaggistica della piattaforma sarebbe stata controbilanciata da un calo di altre voci. Il risultato è stato un calo del 5% su base annua nella categoria "altro" per il trimestre conclusosi a marzo.

Inoltre, sono state adottate misure per rafforzare il servizio di pagamenti di WhatsApp. Ad aprile la piattaforma ha abilitato le funzionalità di pagamento per gli utenti in Brasile, seguite da una funzionalità simile a Singapore a maggio. All'inizio di questo mese l'azienda ha anche lanciato la funzione canali per supportare le conversazioni in broadcast per diverse organizzazioni.