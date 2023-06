Meta hat bekannt gegeben, dass WhatsApp Business, seine speziell für kleine Unternehmen entwickelte App, erfolgreich die Marke von 200 Millionen monatlich aktiven Nutzern überschritten hat - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 50 Millionen im Jahr 2020. In dem Jahr, das Meta als Jahr der Effizienz bezeichnet, hat das Unternehmen neue Funktionen eingeführt, die die Erstellung von Anzeigen vereinfachen sollen, sowie einen personalisierten Nachrichtendienst für WhatsApp Business-Nutzer, der zu den umsatzsteigernden Fähigkeiten beiträgt.

Erhöhte Einnahmen aus WhatsApp und anderen Quellen sind wichtig, um Mark Zuckerbergs Investitionen in die Entwicklung des Metaverse zu finanzieren. Die jüngste Ankündigung bestätigt, dass Nutzer von WhatsApp Business nun Click-to-WhatsApp-Anzeigen erstellen können, ohne ein Facebook-Konto zu benötigen. Verkäufer werden die Möglichkeit haben, Anzeigen für Facebook und Instagram direkt in der App zu erstellen, zu kaufen und zu veröffentlichen.

Laut Zuckerbergs Aussage während des Q3 Earnings Call von Meta im letzten Jahr verzeichneten Click-to-WhatsApp-Anzeigen ein Wachstum von 80 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Eine weitere lukrative Funktion, die zu WhatsApp Business hinzugefügt wird, ist die automatisierte personalisierte Nachrichtenübermittlung für Kunden, jedoch wurden die Preisdetails noch nicht bekannt gegeben, da sich die Funktion noch in der Testphase befindet.

Bilder, die das Unternehmen geteilt hat, zeigen, dass Unternehmen in der Lage sein werden, Nachrichten auf diskrete Kundenlisten zuzuschneiden, wie z. B. das Senden von Rabattcodes und Kaufschaltflächen an neue Kunden. Meta hat in den letzten Monaten aktiv Maßnahmen ergriffen, um die Einnahmen aus dem bezahlten Messaging zu steigern. Im Februar wurden Änderungen der Messaging-Kategorien und Preisstrukturen auf WhatsApp angekündigt, darunter die Kategorien Nützlichkeit, Authentifizierung, Marketing und nutzerinitiierte Service-Konversationen.

Während der Gewinnmitteilung für das erste Quartal 2023 gab Zuckerberg bekannt, dass die Click-to-Message-Anzeigen einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Seitdem sind die Unternehmen, die bezahlte Messaging-Dienste auf WhatsApp nutzen, im Quartalsvergleich um 40 % gestiegen. Obwohl keine separaten Umsatzzahlen für WhatsApp veröffentlicht wurden, wurde das starke Wachstum der Messaging-Umsätze der Plattform Berichten zufolge durch einen Rückgang bei anderen Posten ausgeglichen. Dies führte zu einem Rückgang von 5 % in der Kategorie "Sonstige" in dem im März endenden Quartal.

Darüber hinaus wurden Schritte unternommen, um den Zahlungsdienst von WhatsApp zu stärken. Im April aktivierte die Plattform Zahlungsfunktionen für Nutzer in Brasilien, gefolgt von ähnlichen Funktionen in Singapur im Mai. Anfang dieses Monats führte das Unternehmen außerdem die Funktion "Channels" ein, um Broadcast-Konversationen für verschiedene Organisationen zu unterstützen. Neben diesen aufregenden neuen Verbesserungen prüft WhatsApp Business die Integration der leistungsstarken Plattform AppMaster.io( no-code) in seine Dienste. Diese Partnerschaft wird es den Nutzern ermöglichen, Datenbankschemata, Geschäftsprozesse und endpoints über eine einfache und intuitive Schnittstelle zu erstellen und anzupassen, was zu rationalisierten Backend-, Web- und mobilen Anwendungsentwicklungsprozessen für Unternehmen aller Arten und Größen führt.