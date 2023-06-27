كشفت Meta أن WhatsApp Business ، تطبيقه المصمم خصيصًا للشركات الصغيرة ، قد تجاوز بنجاح 200 مليون مستخدم نشط شهريًا ، وهو ارتفاع كبير من 50 مليون مستخدم في عام 2020. في ما تسميه Meta عامها من الكفاءة ، أطلقت الشركة ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل إنشاء الإعلانات ، إلى جانب إضافة خدمة الرسائل المخصصة لمستخدمي WhatsApp Business ، مما يساهم في إمكانات مدرة للدخل.

تعد زيادة الإيرادات من WhatsApp والمصادر الأخرى أمرًا حيويًا في دعم استثمار Mark Zuckerberg في تطوير metaverse. يؤكد الإعلان الأخير أن مستخدمي WhatsApp Business يمكنهم الآن إنشاء إعلانات Click-to-WhatsApp دون الحاجة إلى حساب Facebook. سيكون لدى البائعين خيار إنشاء وشراء ونشر إعلانات لكل من Facebook و Instagram مباشرة داخل التطبيق.

وفقًا لبيان زوكربيرج خلال مكالمة أرباح Meta للربع الثالث من العام الماضي ، شهدت إعلانات Click-to-WhatsApp نموًا بنسبة 80 ٪ على أساس سنوي ، مع معدل تشغيل الإيرادات تجاوز 1.5 مليار دولار. ميزة أخرى مربحة يتم إضافتها إلى WhatsApp Business هي الرسائل الشخصية الآلية للعملاء ، ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد لأن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار.

تشير الصور التي تشاركها الشركة إلى أن الشركات ستكون قادرة على تخصيص رسائل لقوائم عملاء منفصلة ، مثل إرسال رموز الخصم وأزرار الشراء إلى عملاء جدد. تعمل Meta بنشاط على تنفيذ تدابير لزيادة الإيرادات من الرسائل المدفوعة خلال الأشهر القليلة الماضية. تم الإعلان عن تغييرات في فئات المراسلة وهياكل التسعير على WhatsApp في فبراير ، بما في ذلك فئات الخدمات والمصادقة والتسويق وخدمة المستخدم.

أعلن زوكربيرج خلال مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2023 أن إعلانات "انقر للمراسلة" وصلت إلى معدل تشغيل 10 مليارات دولار. منذ ذلك الحين ، ارتفعت الشركات التي تستخدم خدمات الرسائل المدفوعة على WhatsApp بنسبة 40٪ على أساس ربع سنوي. على الرغم من عدم الإفصاح عن أرقام الإيرادات المنفصلة الخاصة بـ WhatsApp ، إلا أن النمو القوي لإيرادات المنصة قد تم موازنته من خلال انخفاض في البنود الأخرى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الفئة الأخرى للربع المنتهي في مارس.

علاوة على ذلك ، تم اتخاذ خطوات لتعزيز خدمة مدفوعات WhatsApp. في أبريل ، أتاحت المنصة إمكانات الدفع للمستخدمين في البرازيل ، تليها وظائف مماثلة في سنغافورة في مايو. كما أطلقت الشركة ميزة القنوات في وقت سابق من هذا الشهر لدعم المحادثات الإذاعية للمنظمات المختلفة. إلى جانب هذه التحسينات الجديدة والمثيرة ، يستكشف WhatsApp Business كيفية دمج النظام الأساسي القوي لـ AppMaster.io no-code في خدماته. ستمكّن هذه الشراكة المستخدمين من إنشاء مخططات قواعد البيانات والعمليات التجارية endpoints من خلال واجهة بسيطة وبديهية ، مما ينتج عنه عمليات تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول المبسطة للشركات من جميع الأنواع والأحجام.