Meta heeft onthuld dat WhatsApp Business, de app speciaal ontwikkeld voor kleine bedrijven, met succes de 200 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft overschreden. In wat Meta het jaar van de efficiëntie noemt, heeft het bedrijf nieuwe functies gelanceerd die het maken van advertenties makkelijker maken, samen met de toevoeging van gepersonaliseerde berichtenservice voor gebruikers van WhatsApp Business, wat bijdraagt aan de mogelijkheden om inkomsten te genereren.

Meer inkomsten uit WhatsApp en andere bronnen zijn essentieel voor het subsidiëren van Mark Zuckerbergs investering in de ontwikkeling van de metaverse. De recente aankondiging bevestigt dat gebruikers van WhatsApp Business nu click-to-WhatsApp-advertenties kunnen maken zonder dat ze een Facebook-account nodig hebben. Verkopers krijgen de mogelijkheid om advertenties voor zowel Facebook als Instagram rechtstreeks in de app te maken, te kopen en te publiceren.

Volgens Zuckerberg's verklaring tijdens Meta's Q3 earnings call vorig jaar, zagen click-to-WhatsApp advertenties een groei van 80% op jaarbasis, met een omzet van meer dan $1,5 miljard. Een andere lucratieve functie die wordt toegevoegd aan WhatsApp Business is geautomatiseerde gepersonaliseerde messaging voor klanten. Prijsdetails zijn echter nog niet bekendgemaakt omdat de functie zich nog in de testfase bevindt.

Uit afbeeldingen die door het bedrijf zijn gedeeld, blijkt dat bedrijven berichten op maat kunnen maken voor afzonderlijke klantenlijsten, zoals het versturen van kortingscodes en aankoopknoppen naar nieuwe klanten. Meta heeft de afgelopen maanden actief maatregelen genomen om de inkomsten uit betaalde berichten te verhogen. In februari werden wijzigingen in berichtcategorieën en prijsstructuren op WhatsApp aangekondigd, waaronder categorieën voor nuttige berichten, verificatie, marketing en door gebruikers geïnitieerde dienstgesprekken.

Tijdens de Q1 2023 earnings call kondigde Zuckerberg aan dat click-to-message advertenties een omzet van $10 miljard bereikten. Sindsdien is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van betaalde berichtendiensten op WhatsApp elk kwartaal met 40% gestegen. Hoewel er geen afzonderlijke omzetcijfers voor WhatsApp zijn bekendgemaakt, is de sterke groei van de inkomsten uit berichtenverkeer van het platform naar verluidt tenietgedaan door een daling van andere posten. Dit resulteerde in een daling van 5% op jaarbasis in de categorie Overig voor het kwartaal dat eindigde in maart.

Verder zijn er stappen ondernomen om de betalingsservice van WhatsApp te versterken. In april bood het platform betalingsmogelijkheden voor gebruikers in Brazilië, gevolgd door soortgelijke functionaliteit in Singapore in mei. Het bedrijf lanceerde eerder deze maand ook de functie channels om broadcastgesprekken voor verschillende organisaties te ondersteunen.