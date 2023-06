Meta ujawniła, że WhatsApp Business, jej aplikacja stworzona specjalnie dla małych firm, z powodzeniem przekroczyła 200 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, co stanowi znaczący wzrost z 50 milionów w 2020 roku. W roku, który Meta nazywa rokiem wydajności, firma wprowadziła nowe funkcje mające na celu ułatwienie tworzenia reklam, a także dodała spersonalizowaną usługę przesyłania wiadomości dla użytkowników WhatsApp Business, przyczyniając się do możliwości generowania przychodów.

Zwiększone przychody z WhatsApp i innych źródeł mają kluczowe znaczenie dla subsydiowania inwestycji Marka Zuckerberga w rozwój metaverse. Niedawne ogłoszenie potwierdziło, że użytkownicy WhatsApp Business mogą teraz tworzyć reklamy typu click-to-WhatsApp bez konieczności posiadania konta na Facebooku. Sprzedawcy będą mieli możliwość tworzenia, kupowania i publikowania reklam zarówno na Facebooku, jak i Instagramie bezpośrednio w aplikacji.

Zgodnie z oświadczeniem Zuckerberga podczas rozmowy telefonicznej na temat wyników Meta w trzecim kwartale ubiegłego roku, reklamy typu "click-to-WhatsApp" odnotowały 80% wzrost rok do roku, a wskaźnik przychodów przekroczył 1,5 miliarda dolarów. Kolejną lukratywną funkcją dodawaną do WhatsApp Business są zautomatyzowane spersonalizowane wiadomości dla klientów, jednak szczegóły dotyczące cen nie zostały jeszcze ujawnione, ponieważ funkcja ta jest nadal w fazie testów.

Obrazy udostępnione przez firmę wskazują, że firmy będą mogły dostosowywać wiadomości do dyskretnych list klientów, takich jak wysyłanie kodów rabatowych i przycisków zakupu do nowych klientów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Meta aktywnie wdrażała środki mające na celu zwiększenie przychodów z płatnych wiadomości. W lutym ogłoszono zmiany w kategoriach wiadomości i strukturach cenowych w WhatsApp, w tym w kategoriach użyteczności, uwierzytelniania, marketingu i konwersacji usług inicjowanych przez użytkownika.

Podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 r. Zuckerberg ogłosił, że reklamy typu "click-to-message" osiągnęły poziom 10 miliardów dolarów przychodów. Od tego czasu firmy korzystające z płatnych usług przesyłania wiadomości w WhatsApp wzrosły o 40% kwartał do kwartału. Chociaż oddzielne dane dotyczące przychodów WhatsApp nie zostały ujawnione, silny wzrost przychodów z wiadomości na platformie został podobno zrównoważony spadkiem w innych pozycjach. Spowodowało to spadek o 5% rok do roku w innej kategorii w kwartale kończącym się w marcu.

Ponadto podjęto kroki w celu wzmocnienia usługi płatności WhatsApp. W kwietniu platforma umożliwiła płatności użytkownikom w Brazylii, a następnie podobną funkcjonalność w Singapurze w maju. Firma uruchomiła również funkcję kanałów na początku tego miesiąca, aby wspierać rozmowy transmitowane dla różnych organizacji. Wraz z tymi ekscytującymi nowymi ulepszeniami, WhatsApp Business bada możliwości integracji potężnej platformy AppMaster.io no-code ze swoimi usługami. Partnerstwo to umożliwi użytkownikom tworzenie i dostosowywanie schematów baz danych, procesów biznesowych i endpoints za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu, co usprawni procesy tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych dla firm wszystkich typów i rozmiarów.