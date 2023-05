Microsoft a dévoilé Microsoft Fabric, une nouvelle plateforme de données et d'analyse de bout en bout qui s'appuie sur le lac de données OneLake de l'entreprise. La plateforme prend également en charge l'intégration avec d'autres services de stockage en nuage, tels que Amazon S3 et Google Cloud Platform (prévu prochainement). L'offre globale comprend des outils d'intégration, une plateforme analytique basée sur Spark, un outil d'analyse en temps réel et une version améliorée de Power BI qui offre une visualisation conviviale et une expérience analytique basée sur l'IA. En outre, Fabric comprend une nouvelle interface de développement no-code qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs données en temps réel et de déclencher des actions et des notifications en fonction des informations reçues.

Tous ces outils sont étroitement intégrés et incorporeront également l'AI Copilot de Microsoft. Arun Ulag Le vice-président de Microsoft pour Azure Data a expliqué la nécessité de Fabric en citant le nombre écrasant de produits et de technologies que les clients doivent parcourir pour donner un sens aux données et aux analyses. Il a également souligné le problème des silos de données créés par de nombreux produits de données et d'analyse existants. Ulag a déclaré que les clients veulent une solution unifiée sans le fardeau de la taxe d'intégration. Microsoft s'est concentré sur les principales charges de travail liées à l'analyse des données, telles que l'intégration des données, l'ingénierie, l'entreposage, la science des données, l'analyse en temps réel et la veille stratégique, afin de créer une expérience unifiée. L'équipe a concentré ses efforts sur la construction d'une infrastructure de calcul et d'un lac de données uniques. Ulag affirme que sa solution offre une expérience produit, une gouvernance et une plateforme unifiées pour une meilleure collaboration, une meilleure gestion et des économies de coûts. M. Ulag a indiqué qu'il avait personnellement fait une démonstration de Fabric à 100 des 500 entreprises les plus importantes du classement Fortune.

De nombreuses entreprises clientes sont enthousiasmées par la manière dont la plateforme simplifie leur infrastructure de données tout en évitant le verrouillage des fournisseurs. L'une des décisions cruciales prises par l'équipe a été d'adopter Apache Parquet, un format de fichier orienté colonne open-source pour le stockage et la récupération des données, comme format central du lac de données. En outre, Fabric a été développé selon une approche multi-cloud, prenant en charge les données sur Amazon S3 et prochainement sur Google Storage. La simplification du modèle de tarification était une autre priorité pour Microsoft. L'entreprise a introduit une unité de calcul Fabric commune pour se concentrer sur l'infrastructure de calcul, qui a un impact significatif sur les décisions d'achat de technologie des entreprises.

Le modèle de tarification s'attaque au gaspillage, aux défis d'intégration et aux coûts supplémentaires associés à l'utilisation de plusieurs fournisseurs pour les systèmes de données et d'analyse. Ulag a expliqué que le modèle informatique unifié permet aux entreprises de réutiliser la capacité qu'elles ont achetée pour différentes tâches à différents moments, ce qui permet de réaliser des économies. Pour gérer l'accès aux données et la gouvernance, Microsoft a intégré Purview, ce qui garantit que les employés disposant des droits d'accès appropriés peuvent analyser des données confidentielles tout en maintenant un contrôle strict sur la manière dont les données sont utilisées. Les nombreux composants de Fabric comprennent Data Factory, un service d'intégration avec plus de 150 connecteurs préconstruits, et une suite d'outils de données de marque Synapse pour l'ingénierie et la science des données. Power BI permet aux analystes commerciaux d'obtenir des informations à partir des données, et le service no-code Data Activator permet aux utilisateurs de déclencher des actions particulières sur la base de données en temps réel. Fabric intègre Copilot de Microsoft, conçu pour faciliter la création de pipelines de données, la génération de code et le développement de modèles d'apprentissage automatique.

Toutefois, la disponibilité de Copilot sur Fabric n'a pas encore été confirmée. Fabric est actuellement en avant-première publique et, fait inhabituel, les utilisateurs peuvent essayer le service sans fournir d'informations sur leur carte de crédit. À partir du 1er juillet, Fabric sera activé pour tous les locataires de Power BI. Avec d'autres plateformes low-code et no-code comme AppMaster.io, Fabric simplifie l'analyse et l'intégration des données pour les entreprises, en répondant à leur besoin de solutions rentables et évolutives.