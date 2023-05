Microsoft hat Microsoft Fabric vorgestellt, eine neuartige End-to-End-Daten- und Analyseplattform, die sich auf den Data Lake des Unternehmens OneLake stützt. Die Plattform unterstützt auch die Integration mit anderen Cloud-Speicherdiensten, wie Amazon S3 und Google Cloud Platform (in Kürze erwartet). Das umfassende Angebot umfasst Integrationstools, eine auf Spark basierende Analyseplattform, ein Echtzeit-Analysetool und ein verbessertes Power BI, das eine benutzerfreundliche Visualisierung und KI-basierte Analysen ermöglicht. Darüber hinaus enthält Fabric eine neue Entwicklerschnittstelle no-code, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Daten in Echtzeit zu überwachen und auf der Grundlage der eingehenden Informationen Aktionen und Benachrichtigungen auszulösen.

Alle diese Tools sind eng integriert und werden auch Microsofts KI-Copilot einbeziehen. Arun Ulag Microsoft's Corporate VP für Azure Data, erklärte die Notwendigkeit von Fabric mit der überwältigenden Anzahl von Produkten und Technologien, die Kunden nutzen müssen, um Daten und Analysen sinnvoll zu nutzen. Er wies auch auf das Problem der Datensilos hin, die durch viele bestehende Daten- und Analyseprodukte entstehen. Ulag sagte, dass die Kunden eine einheitliche Lösung wünschen, ohne die Last der Integrationssteuer. Microsoft hat sich darauf konzentriert, die Kernaufgaben der Datenanalyse wie Datenintegration, Engineering, Warehousing, Data Science, Echtzeit-Analyse und Business Intelligence zu adressieren, um eine einheitliche Erfahrung zu schaffen. Das Team konzentrierte seine Bemühungen auf den Aufbau einer einzigen Recheninfrastruktur und eines Data Lake. Laut Ulag bietet ihre Lösung eine einheitliche Produkterfahrung, Governance und Plattform für eine bessere Zusammenarbeit, Verwaltung und Kosteneinsparungen. Ulag erwähnte, dass er Fabric persönlich bei 100 der Fortune-500-Unternehmen vorgeführt hat.

Viele Unternehmenskunden sind begeistert davon, wie die Plattform ihre Dateninfrastruktur vereinfacht und gleichzeitig die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeidet. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die das Team getroffen hat, war die Annahme von Apache Parquet, einem spaltenorientierten Open-Source-Dateiformat für die Datenspeicherung und -abfrage, als zentrales Data Lake-Format. Darüber hinaus wurde Fabric mit einem Multi-Cloud-Ansatz entwickelt und unterstützt Daten auf Amazon S3 und demnächst auch auf Google Storage. Die Vereinfachung des Preismodells war eine weitere Priorität für Microsoft. Es wurde eine gemeinsame Fabric-Recheneinheit eingeführt, um sich auf die Recheninfrastruktur zu konzentrieren, die einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen von Unternehmen für Technologien hat.

Das Preismodell geht auf die Verschwendung, die Integrationsprobleme und die zusätzlichen Kosten ein, die mit der Nutzung mehrerer Anbieter für Daten- und Analysesysteme verbunden sind. Ulag erläuterte, dass das Unified Compute-Modell es Unternehmen ermöglicht, die erworbene Kapazität für verschiedene Aufgaben zu unterschiedlichen Zeiten wiederzuverwenden, was zu Kosteneinsparungen führt. Für die Verwaltung des Datenzugriffs und der Governance hat Microsoft Purview integriert, das sicherstellt, dass Mitarbeiter mit den richtigen Zugriffsrechten vertrauliche Daten analysieren können und gleichzeitig eine strenge Kontrolle über die Verwendung der Daten haben. Zu den zahlreichen Komponenten von Fabric gehören Data Factory, ein Integrationsdienst mit über 150 vorgefertigten Konnektoren, und eine Suite von Daten-Tools der Marke Synapse für Data Engineering und Data Science. Power BI ermöglicht es Unternehmensanalysten, Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen, und der Dienst no-code Data Activator ermöglicht es Benutzern, bestimmte Aktionen auf der Grundlage von Echtzeitdaten auszulösen. Fabric enthält Microsofts Copilot, das die Erstellung von Datenpipelines, die Codegenerierung und die Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen erleichtern soll.

Die Verfügbarkeit von Copilot auf Fabric ist jedoch noch nicht bestätigt. Fabric befindet sich derzeit in der öffentlichen Vorschau, und in einem ungewöhnlichen Schritt können die Nutzer den Dienst ohne Angabe von Kreditkarteninformationen testen. Ab dem 1. Juli wird Fabric für alle Power BI-Tenants aktiviert sein. Zusammen mit anderen low-code und no-code Plattformen wie AppMaster.io vereinfacht Fabric die Datenanalyse und -integration für Unternehmen und erfüllt deren Bedarf an kostengünstigen, skalierbaren Lösungen.