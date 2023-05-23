Microsoft, şirketin OneLake veri gölünde merkezileşen uçtan uca yeni bir veri ve analiz platformu olan Microsoft Fabric tanıttı. Platform ayrıca Amazon S3 ve Google Cloud Platform (yakında bekleniyor) gibi diğer bulut depolama hizmetleriyle entegrasyonu da destekler. Kapsamlı teklif, kullanıcı dostu bir görselleştirme ve yapay zeka tabanlı analitik deneyimi sağlamak için entegrasyon araçları, Spark üzerinde oluşturulmuş bir analiz platformu, gerçek zamanlı bir analiz aracı ve geliştirilmiş bir Power BI içerir. Ayrıca Fabric, kullanıcıların verilerini gerçek zamanlı olarak izlemelerine ve gelen bilgilere göre eylemleri ve bildirimleri tetiklemelerine olanak tanıyan yeni bir no-code geliştirici arabirimi içerir.

Tüm bu araçlar sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve Microsoft'un AI Copilot'unu da içerecektir. Microsoft'un Azure Verilerinden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Arun Ulag, müşterilerin veri ve analitiği anlamlandırmak için gezinmesi gereken çok sayıda ürün ve teknolojiye atıfta bulunarak Fabric'e duyulan ihtiyacı açıkladı. Ayrıca birçok mevcut veri ve analitik ürünü tarafından oluşturulan veri siloları sorununun altını çizdi. Ulag, müşterilerin entegrasyon vergisi yükü olmayan birleşik bir çözüm istediğini söyledi. Microsoft, birleşik bir deneyim oluşturmak için veri entegrasyonu, mühendislik, depolama, veri bilimi, gerçek zamanlı analitik ve iş zekası gibi temel veri analizi iş yüklerini ele almaya odaklanmıştır. Ekip, çabalarını tek bir bilgi işlem altyapısı ve veri gölü oluşturmaya odakladı. Ulag, çözümlerinin daha iyi işbirliği, yönetim ve maliyet tasarrufu için birleşik bir ürün deneyimi, yönetişim ve platform sunduğunu belirtiyor. Ulag, Fabric'i Fortune 500 şirketlerinin 100'üne bizzat tanıttığını söyledi.

Pek çok kurumsal müşteri, platformun veri altyapısını basitleştirirken satıcıya bağlı kalmaktan nasıl kaçındığını görmekten heyecan duyuyor. Ekibin aldığı kritik kararlardan biri, merkezi veri gölü biçimi olarak veri depolama ve alma için açık kaynaklı, sütun odaklı bir dosya biçimi olan Apache Parquet'i benimsemekti. Ayrıca Fabric, çoklu bulut yaklaşımıyla geliştirildi ve Amazon S3 S3'teki verileri ve yakında çıkacak olan Google Storage desteğini destekledi. Fiyatlandırma modelini basitleştirmek, Microsoft için bir başka öncelikti. Kurumsal teknoloji satın alma kararları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bilgi işlem altyapısına odaklanmak için ortak bir Fabric bilgi işlem birimini tanıttılar.

Fiyatlandırma modeli, veri ve analitik sistemleri için birden çok satıcının kullanılmasıyla ilişkili israfı, entegrasyon zorluklarını ve ek maliyetleri ele alır. Ulag, birleşik bilgi işlem modelinin, işletmelerin satın aldıkları kapasiteyi farklı zamanlarda farklı görevlerde yeniden kullanmalarına olanak tanıyarak maliyet tasarrufu sağladığını açıkladı. Microsoft, veri erişimini ve yönetişimi yönetmek için Purview'ı entegre ederek, doğru erişim haklarına sahip çalışanların gizli verileri analiz ederken verilerin nasıl kullanıldığı üzerinde sıkı denetime sahip olmalarını sağlar. Fabric'in sayısız bileşeni arasında, 150'den fazla önceden oluşturulmuş bağlayıcı içeren bir entegrasyon hizmeti olan Data Factory ve veri mühendisliği ve veri bilimi için Synapse markalı bir veri araçları paketi yer alır. Power BI, iş analistlerinin verilerden içgörüler elde etmesini sağlar ve no-code Veri Etkinleştirici hizmeti, kullanıcıların gerçek zamanlı verilere dayalı olarak belirli eylemleri tetiklemesine olanak tanır. Fabric, veri boru hatlarının oluşturulmasını, kod üretimini ve makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış Microsoft'un Copilot'unu içerir.

Ancak Copilot on Fabric'in kullanılabilirliği henüz onaylanmadı. Fabric şu anda genel önizleme aşamasındadır ve alışılmadık bir hareketle kullanıcılar, kredi kartı bilgilerini sağlamadan hizmeti deneyebilir. 1 Temmuz'dan itibaren Fabric, tüm Power BI kiracıları için etkinleştirilecektir. AppMaster.io gibi diğer low-code ve no-code platformların yanı sıra Fabric, işletmelerin uygun maliyetli, ölçeklenebilir çözümlere yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak veri analitiğini ve entegrasyonunu basitleştirir.