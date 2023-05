A Microsoft revelou Microsoft Fabric, uma nova plataforma de dados e análise de ponta a ponta que centraliza no lago de dados OneLake da empresa. A plataforma também suporta a integração com outros serviços de armazenamento em nuvem, como Amazon S3 e Google Cloud Platform (previsto para breve). A oferta abrangente inclui ferramentas de integração, uma plataforma de análise construída em Spark, uma ferramenta de análise em tempo real e um Power BI melhorado para proporcionar uma visualização fácil de utilizar e uma experiência de análise baseada em IA. Além disso, o Fabric inclui uma nova interface de desenvolvedor no-code que permite aos usuários monitorar seus dados em tempo real e acionar ações e notificações com base nas informações recebidas.

Todas estas ferramentas estão estreitamente integradas e também incorporam o AI Copilot da Microsoft. Arun Ulag O vice-presidente corporativo da Microsoft para dados do Azure explicou a necessidade do Fabric, citando o número esmagador de produtos e tecnologias que os clientes devem navegar para entender os dados e as análises. Ele também destacou o problema dos silos de dados criados por muitos produtos de dados e análises existentes. Ulag disse que os clientes querem uma solução unificada sem o fardo da taxa de integração. A Microsoft concentrou-se em abordar as principais cargas de trabalho de análise de dados, como integração de dados, engenharia, armazenamento, ciência de dados, análise em tempo real e business intelligence, para criar uma experiência unificada. A equipa centrou os seus esforços na criação de uma única infra-estrutura de computação e de um lago de dados. Ulag afirma que a sua solução oferece uma experiência de produto unificada, governação e plataforma para uma melhor colaboração, gestão e poupança de custos. Ulag mencionou que tinha demonstrado pessoalmente a Fabric a 100 das 500 empresas da Fortune.

Muitos clientes empresariais estão entusiasmados com a forma como a plataforma simplifica a sua infra-estrutura de dados, evitando a dependência de fornecedores. Uma das decisões críticas tomadas pela equipa foi a adopção do Apache Parquet, um formato de ficheiro open-source orientado para colunas para armazenamento e recuperação de dados, como formato central do lago de dados. Além disso, o Fabric foi desenvolvido com uma abordagem multi-nuvem, suportando dados em Amazon S3 e suporte futuro para Google Storage. A simplificação do modelo de preços foi outra prioridade para a Microsoft. Introduziram uma unidade comum de computação Fabric para se concentrarem na infra-estrutura de computação, que tem um impacto significativo nas decisões de compra de tecnologia empresarial.

O modelo de preços aborda o desperdício, os desafios de integração e os custos adicionais associados à utilização de vários fornecedores para sistemas de dados e de análise. Ulag explicou que o modelo de computação unificada permite que as empresas reutilizem a capacidade que adquiriram em diferentes tarefas e em diferentes alturas, o que conduz a poupanças de custos. Para gerir o acesso aos dados e a governação, a Microsoft integrou o Purview, garantindo que os funcionários com os direitos de acesso certos podem analisar dados confidenciais, mantendo um controlo rigoroso sobre a forma como os dados são utilizados. Os numerosos componentes do Fabric incluem o Data Factory, um serviço de integração com mais de 150 conectores pré-construídos, e um conjunto de ferramentas de dados da marca Synapse para engenharia de dados e ciência de dados. O Power BI permite que os analistas empresariais obtenham informações a partir dos dados, e o serviço no-code Data Activator permite aos utilizadores desencadear acções específicas com base em dados em tempo real. O Fabric incorpora o Copilot da Microsoft, concebido para facilitar a criação de pipelines de dados, a geração de código e o desenvolvimento de modelos de aprendizagem automática.

No entanto, a disponibilidade do Copilot no Fabric ainda não foi confirmada. O Fabric está actualmente em pré-visualização pública e, num movimento invulgar, os utilizadores podem experimentar o serviço sem fornecer informações de cartão de crédito. A partir de 1 de Julho, o Fabric será activado para todos os inquilinos do Power BI. Juntamente com outras plataformas low-code e no-code, como a AppMaster.io, o Fabric simplifica a análise e a integração de dados para empresas, atendendo à sua necessidade de soluções económicas e escaláveis.