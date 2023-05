Microsoft zaprezentował Microsoft Fabric, nowatorską kompleksową platformę danych i analiz, która centralizuje się na jeziorze danych OneLake firmy. Platforma obsługuje również integrację z innymi usługami przechowywania danych w chmurze, takimi jak Amazon S3 i Google Cloud Platform (wkrótce). Kompleksowa oferta obejmuje narzędzia integracyjne, platformę analityczną opartą na Spark, narzędzie do analizy w czasie rzeczywistym oraz ulepszony Power BI, aby zapewnić przyjazną dla użytkownika wizualizację i analitykę opartą na sztucznej inteligencji. Ponadto Fabric zawiera nowy interfejs programisty no-code, który umożliwia użytkownikom monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz wyzwalanie działań i powiadomień na podstawie napływających informacji.

Wszystkie te narzędzia są ściśle zintegrowane i będą również zawierać AI Copilot firmy Microsoft. Arun Ulag Korporacyjny wiceprezes Microsoftu ds. Azure Data, wyjaśnił potrzebę stworzenia Fabric, powołując się na przytłaczającą liczbę produktów i technologii, po których klienci muszą się poruszać, aby nadać sens danym i analizom. Podkreślił również problem silosów danych tworzonych przez wiele istniejących produktów do analizy danych i analiz. Ulag powiedział, że klienci chcą ujednoliconego rozwiązania bez obciążenia podatkiem od integracji. Microsoft skoncentrował się na podstawowych obciążeniach związanych z analityką danych, takich jak integracja danych, inżynieria, hurtownie, nauka o danych, analityka w czasie rzeczywistym i analityka biznesowa, aby stworzyć ujednolicone środowisko. Zespół skoncentrował swoje wysiłki na budowie pojedynczej infrastruktury obliczeniowej i jeziora danych. Ulag twierdzi, że ich rozwiązanie oferuje ujednolicone doświadczenie produktowe, zarządzanie i platformę dla lepszej współpracy, zarządzania i oszczędności kosztów. Ulag wspomniał, że osobiście zaprezentował Fabric 100 firmom z listy Fortune 500.

Wielu klientów korporacyjnych jest podekscytowanych tym, jak platforma upraszcza ich infrastrukturę danych, jednocześnie unikając uzależnienia od dostawcy. Jedną z krytycznych decyzji podjętych przez zespół było przyjęcie Apache Parquet, formatu plików zorientowanego na kolumny typu open source do przechowywania i wyszukiwania danych, jako centralnego formatu jeziora danych. Co więcej, Fabric został opracowany z podejściem wielochmurowym, obsługując dane w Amazon S3 i nadchodzące wsparcie dla Google Storage. Uproszczenie modelu cenowego było kolejnym priorytetem dla Microsoft. Wprowadzono wspólną jednostkę obliczeniową Fabric, aby skupić się na infrastrukturze obliczeniowej, która ma znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupu technologii dla przedsiębiorstw.

Model cenowy odnosi się do marnotrawstwa, wyzwań integracyjnych i dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wielu dostawców danych i systemów analitycznych. Ulag wyjaśnił, że ujednolicony model obliczeniowy pozwala przedsiębiorstwom na ponowne wykorzystanie zakupionej pojemności do różnych zadań w różnym czasie, co prowadzi do oszczędności kosztów. Aby zarządzać dostępem do danych i ładem, Microsoft zintegrował Purview, zapewniając, że pracownicy z odpowiednimi prawami dostępu mogą analizować poufne dane, zachowując ścisłą kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Liczne komponenty Fabric obejmują Data Factory, usługę integracyjną z ponad 150 wstępnie zbudowanymi konektorami oraz pakiet narzędzi danych marki Synapse do inżynierii danych i nauki o danych. Power BI umożliwia analitykom biznesowym uzyskanie wglądu w dane, a usługa no-code Data Activator pozwala użytkownikom wyzwalać określone działania w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Fabric zawiera Copilot firmy Microsoft, zaprojektowany w celu ułatwienia tworzenia potoków danych, generowania kodu i opracowywania modeli uczenia maszynowego.

Jednak dostępność Copilot na Fabric nie została jeszcze potwierdzona. Fabric jest obecnie w publicznej wersji zapoznawczej, a w nietypowym posunięciu użytkownicy mogą wypróbować usługę bez podawania informacji o karcie kredytowej. Od 1 lipca Fabric będzie dostępny dla wszystkich dzierżawców Power BI. Wraz z innymi platformami low-code i no-code, takimi jak AppMaster.io, Fabric upraszcza analizę danych i integrację dla firm, odpowiadając na ich zapotrzebowanie na opłacalne, skalowalne rozwiązania.