Microsoft ha presentato Microsoft Fabric, una nuova piattaforma end-to-end per l'analisi e la gestione dei dati, centralizzata sul data lake OneLake dell'azienda. La piattaforma supporta anche l'integrazione con altri servizi di cloud storage, come Amazon S3 e Google Cloud Platform (previsti a breve). L'offerta completa comprende strumenti di integrazione, una piattaforma di analisi basata su Spark, uno strumento di analisi in tempo reale e un Power BI migliorato per fornire una visualizzazione facile da usare e un'esperienza di analisi basata sull'intelligenza artificiale. Inoltre, Fabric include una nuova interfaccia per sviluppatori no-code che consente agli utenti di monitorare i propri dati in tempo reale e di attivare azioni e notifiche in base alle informazioni in arrivo.

Tutti questi strumenti sono strettamente integrati e incorporeranno anche l'AI Copilot di Microsoft. Arun Ulag Il vicepresidente aziendale di Microsoft per Azure Data ha spiegato la necessità di Fabric, citando il numero eccessivo di prodotti e tecnologie che i clienti devono utilizzare per dare un senso ai dati e alle analisi. Ha inoltre evidenziato il problema dei silos di dati creati da molti prodotti di analisi e dati esistenti. Ulag ha affermato che i clienti vogliono una soluzione unificata senza l'onere della tassa di integrazione. Microsoft si è concentrata sui carichi di lavoro principali dell'analisi dei dati, come l'integrazione dei dati, l'ingegneria, il warehousing, la scienza dei dati, l'analisi in tempo reale e la business intelligence, per creare un'esperienza unificata. Il team ha concentrato i propri sforzi sulla creazione di un'unica infrastruttura di calcolo e di un unico data lake. Ulag afferma che la soluzione offre un'esperienza di prodotto, una governance e una piattaforma unificate per migliorare la collaborazione, la gestione e la riduzione dei costi. Ulag ha dichiarato di aver presentato personalmente Fabric a 100 delle 500 aziende Fortune.

Molti clienti aziendali sono entusiasti di come la piattaforma semplifichi la loro infrastruttura di dati evitando il vendor lock-in. Una delle decisioni cruciali prese dal team è stata l'adozione di Apache Parquet, un formato di file open source orientato alle colonne per l'archiviazione e il recupero dei dati, come formato centrale del data lake. Inoltre, Fabric è stato sviluppato con un approccio multi-cloud, supportando i dati in Amazon S3 e il prossimo supporto per Google Storage. La semplificazione del modello di prezzo è stata un'altra priorità per Microsoft. Ha introdotto un'unità di calcolo Fabric comune per concentrarsi sull'infrastruttura di calcolo, che ha un impatto significativo sulle decisioni di acquisto delle tecnologie aziendali.

Il modello di prezzo affronta gli sprechi, le sfide di integrazione e i costi aggiuntivi associati all'utilizzo di più fornitori per i sistemi di dati e analisi. Ulag ha spiegato che il modello di calcolo unificato consente alle aziende di riutilizzare la capacità acquistata per attività diverse in tempi diversi, con conseguenti risparmi sui costi. Per gestire l'accesso ai dati e la governance, Microsoft ha integrato Purview, che garantisce che i dipendenti con i giusti diritti di accesso possano analizzare i dati riservati mantenendo un controllo rigoroso sull'utilizzo dei dati. I numerosi componenti di Fabric includono Data Factory, un servizio di integrazione con oltre 150 connettori precostituiti, e una suite di strumenti per l'ingegneria dei dati e la scienza dei dati a marchio Synapse. Power BI consente agli analisti di business di ottenere approfondimenti dai dati e il servizio no-code Data Activator permette agli utenti di attivare azioni particolari sulla base dei dati in tempo reale. Fabric incorpora Copilot di Microsoft, progettato per facilitare la creazione di pipeline di dati, la generazione di codice e lo sviluppo di modelli di apprendimento automatico.

Tuttavia, la disponibilità di Copilot su Fabric non è ancora stata confermata. Fabric è attualmente in anteprima pubblica e, mossa insolita, gli utenti possono provare il servizio senza fornire i dati della carta di credito. A partire dal 1° luglio, Fabric sarà abilitato per tutti i tenant di Power BI. Insieme ad altre piattaforme low-code e no-code come AppMaster.io, Fabric semplifica l'analisi e l'integrazione dei dati per le aziende, rispondendo alla loro esigenza di soluzioni scalabili ed economiche.