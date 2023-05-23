كشفت Microsoft النقاب عن Microsoft Fabric ، وهي منصة بيانات وتحليلات جديدة شاملة تركز على بحيرة بيانات الشركة OneLake. يدعم النظام الأساسي أيضًا التكامل مع خدمات التخزين السحابية الأخرى ، مثل Amazon S3 و Google Cloud Platform (متوقع قريبًا). يتميز العرض الشامل بأدوات تكامل ومنصة تحليلات مبنية على Spark وأداة تحليلات في الوقت الفعلي و Power BI محسّن لتوفير تصور سهل الاستخدام وتجربة تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل Fabric على واجهة مطور جديدة no-code تعليمات برمجية تمكن المستخدمين من مراقبة بياناتهم في الوقت الفعلي وتشغيل الإجراءات والإشعارات بناءً على المعلومات الواردة.

كل هذه الأدوات مدمجة بإحكام وستتضمن أيضًا برنامج AI Copilot الخاص بشركة Microsoft. أوضح Arun Ulag ، نائب رئيس Microsoft لشركة Azure Data ، الحاجة إلى Fabric ، مشيرًا إلى العدد الهائل من المنتجات والتقنيات التي يجب على العملاء التنقل فيها لفهم البيانات والتحليلات. كما سلط الضوء على مشكلة صوامع البيانات التي أنشأتها العديد من منتجات البيانات والتحليلات الحالية. قال Ulag أن العملاء يريدون حلاً موحدًا دون عبء ضريبة التكامل. ركزت Microsoft على معالجة أحمال عمل تحليلات البيانات الأساسية ، مثل تكامل البيانات والهندسة والتخزين وعلوم البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي وذكاء الأعمال ، لإنشاء تجربة موحدة. ركز الفريق جهودهم على بناء بنية تحتية واحدة للحوسبة وبحيرة بيانات. تنص Ulag على أن الحل الخاص بهم يوفر تجربة موحدة للمنتج وإدارة ومنصة لتحسين التعاون والإدارة وتوفير التكاليف. ذكر Ulag أنه قام شخصيًا بتجربة Fabric في 100 من شركات Fortune 500.

كثير من عملاء المؤسسات متحمسون بشأن كيفية قيام النظام الأساسي بتبسيط البنية التحتية للبيانات الخاصة بهم مع تجنب قفل البائع. كان أحد القرارات الحاسمة التي اتخذها الفريق هو اعتماد Apache Parquet ، وهو تنسيق ملف مفتوح المصدر وموجه نحو العمود لتخزين البيانات واسترجاعها ، كتنسيق مركزي لمخزن البيانات. علاوة على ذلك ، تم تطوير Fabric بنهج متعدد السحابة ، ودعم البيانات في Amazon S3 والدعم القادم لـ Google Storage. كان تبسيط نموذج التسعير أولوية أخرى لشركة Microsoft. لقد أدخلوا وحدة حساب Fabric مشتركة للتركيز على البنية التحتية للحوسبة ، والتي لها تأثير كبير على قرارات شراء تكنولوجيا المؤسسة.

يعالج نموذج التسعير النفايات وتحديات التكامل والتكاليف الإضافية المرتبطة باستخدام بائعين متعددين لأنظمة البيانات والتحليلات. أوضح Ulag أن نموذج الحوسبة الموحدة يسمح للمؤسسات بإعادة استخدام السعة التي اشترتها عبر مهام مختلفة في أوقات مختلفة ، مما يؤدي إلى توفير التكاليف. لإدارة الوصول إلى البيانات والحوكمة ، قامت Microsoft بدمج Purview ، مما يضمن أن الموظفين الذين يتمتعون بحقوق الوصول الصحيحة يمكنهم تحليل البيانات السرية مع الحفاظ على رقابة صارمة على كيفية استخدام البيانات. تشتمل المكونات العديدة لـ Fabric على Data Factory ، وهي خدمة تكامل مع أكثر من 150 موصلًا تم إنشاؤه مسبقًا ، ومجموعة من أدوات البيانات التي تحمل علامة Synapse الخاصة بهندسة البيانات وعلوم البيانات. يمكّن Power BI محللي الأعمال من اكتساب رؤى من البيانات ، وتتيح خدمة منشط البيانات no-code للمستخدمين تشغيل إجراءات معينة بناءً على بيانات الوقت الفعلي. يشتمل Fabric على برنامج Copilot من Microsoft ، المصمم لتسهيل إنشاء خطوط أنابيب البيانات ، وإنشاء التعليمات البرمجية ، وتطوير نماذج التعلم الآلي.

ومع ذلك ، فإن توافر Copilot on Fabric لم يتم تأكيده بعد. النسيج حاليًا في المعاينة العامة ، وفي خطوة غير معتادة ، يمكن للمستخدمين تجربة الخدمة دون تقديم معلومات بطاقة الائتمان. اعتبارًا من 1 يوليو ، سيتم تمكين Fabric لجميع مستأجري Power BI. جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الأساسية الأخرى low-code no-code مثل AppMaster.io ، يبسط Fabric تحليلات البيانات وتكاملها للشركات ، مما يلبي حاجتها إلى حلول فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.