Microsoft heeft Microsoft Fabric onthuld, een nieuw end-to-end data- en analyseplatform dat zich centraliseert op het datameer van het bedrijf OneLake. Het platform ondersteunt ook integratie met andere cloudopslagdiensten, zoals Amazon S3 en Google Cloud Platform (binnenkort verwacht). Het allesomvattende aanbod omvat integratietools, een analyseplatform op basis van Spark, een tool voor real-time analyse en een verbeterde Power BI voor een gebruiksvriendelijke visualisatie en op AI gebaseerde analyse-ervaring. Daarnaast bevat Fabric een nieuwe no-code developer interface waarmee gebruikers hun data in real-time kunnen monitoren en acties en notificaties kunnen triggeren op basis van de binnenkomende informatie.

Al deze tools zijn nauw geïntegreerd en zullen ook Microsofts AI Copilot bevatten. Arun Ulag Microsoft's Corporate VP voor Azure Data legde de behoefte aan Fabric uit, waarbij hij het overweldigende aantal producten en technologieën aanhaalde waar klanten doorheen moeten navigeren om zin te krijgen in data en analytics. Hij wees ook op het probleem van datasilo's die door veel bestaande data- en analyseproducten worden gecreëerd. Ulag zei dat klanten een uniforme oplossing willen zonder de last van de integratiebelasting. Microsoft heeft zich gericht op het aanpakken van de kernworkloads van data-analyse, zoals data-integratie, engineering, warehousing, data science, real-time analytics en business intelligence, om een uniforme ervaring te creëren. Het team richtte zijn inspanningen op het bouwen van een enkele rekeninfrastructuur en een enkel data lake. Ulag stelt dat hun oplossing een uniforme productervaring, governance en platform biedt voor betere samenwerking, beheer en kostenbesparingen. Ulag vertelde dat hij Fabric persoonlijk heeft gedemonstreerd aan 100 van de Fortune 500-bedrijven.

Veel zakelijke klanten zijn enthousiast over hoe het platform hun data-infrastructuur vereenvoudigt en tegelijkertijd vendor lock-in vermijdt. Een van de cruciale beslissingen van het team was de keuze voor Apache Parquet, een open-source kolomgeoriënteerd bestandsformaat voor het opslaan en ophalen van gegevens, als centraal data lake-formaat. Bovendien is Fabric ontwikkeld met een multi-cloudaanpak, met ondersteuning voor gegevens op Amazon S3 en binnenkort ondersteuning voor Google Storage. Vereenvoudiging van het prijsmodel was een andere prioriteit voor Microsoft. Zij introduceerden een gemeenschappelijke Fabric compute unit om zich te concentreren op de compute infrastructuur, die een aanzienlijke impact heeft op de aankoopbeslissingen van enterprise technologie.

Het prijsmodel pakt de verspilling, integratieproblemen en extra kosten aan die gepaard gaan met het gebruik van meerdere leveranciers voor data- en analysesystemen. Ulag legt uit dat het unified compute-model ondernemingen in staat stelt de capaciteit die zij hebben aangeschaft te hergebruiken voor verschillende taken op verschillende tijdstippen, wat leidt tot kostenbesparingen. Om de toegang tot en het beheer van gegevens te beheren, heeft Microsoft Purview geïntegreerd, zodat medewerkers met de juiste toegangsrechten vertrouwelijke gegevens kunnen analyseren, terwijl er strikte controle is over hoe de gegevens worden gebruikt. De talrijke onderdelen van Fabric omvatten Data Factory, een integratieservice met meer dan 150 vooraf gebouwde connectoren, en een reeks datatools van het Synapse-merk voor data engineering en data science. Met Power BI kunnen bedrijfsanalisten inzichten uit de gegevens halen, en met de dienst no-code Data Activator kunnen gebruikers bepaalde acties activeren op basis van realtime gegevens. Fabric bevat Microsoft's Copilot, ontworpen om het maken van data pipelines, het genereren van code en het ontwikkelen van machine learning modellen te vergemakkelijken.

De beschikbaarheid van Copilot op Fabric moet echter nog worden bevestigd. Fabric is momenteel in publieke preview, en in een ongebruikelijke zet kunnen gebruikers de dienst uitproberen zonder creditcardgegevens te verstrekken. Vanaf 1 juli wordt Fabric ingeschakeld voor alle Power BI-huurders. Samen met andere low-code en no-code platforms zoals AppMaster.io, vereenvoudigt Fabric data-analyse en -integratie voor bedrijven en voorziet het in hun behoefte aan kosteneffectieve, schaalbare oplossingen.