微软已经发布了Microsoft Fabric ，这是一个新颖的端到端数据和分析平台，集中在该公司的OneLake 数据湖。该平台还支持与其他云存储服务的整合，如Amazon S3 和Google Cloud Platform （预计很快）。这个包罗万象的产品具有集成工具、建立在Spark上的分析平台、实时分析工具和增强的Power BI，以提供用户友好的可视化和基于AI的分析体验。此外，Fabric包括一个新的no-code 开发者界面，使用户能够实时监控他们的数据，并根据传入的信息触发行动和通知。

所有这些工具都是紧密结合的，还将纳入微软的AI Copilot。Arun Ulag微软公司负责Azure数据的副总裁解释了对Fabric的需求，他提到客户必须浏览大量的产品和技术来了解数据和分析。他还强调了许多现有数据和分析产品造成的数据孤岛问题。Ulag说，客户希望有一个统一的解决方案，而没有整合税的负担。微软将重点放在解决核心数据分析工作负载上，如数据整合、工程、仓储、数据科学、实时分析和商业智能，以创造一个统一的体验。该团队将他们的工作集中在建立一个单一的计算基础设施和数据湖。Ulag表示，他们的解决方案提供了一个统一的产品体验、治理和平台，以便更好地协作、管理和节约成本。Ulag提到，他曾亲自向财富500强中的100家公司演示过Fabric。

许多企业客户对该平台如何简化他们的数据基础设施同时避免锁定供应商感到兴奋。该团队做出的关键决定之一是采用Apache Parquet，一种用于数据存储和检索的面向列的开源文件格式，作为中央数据湖格式。此外，Fabric的开发采用了多云方法，支持Amazon S3 中的数据，并即将支持Google Storage 。简化定价模式是微软的另一个重点。他们引入了一个共同的Fabric计算单元，以专注于计算基础设施，这对企业技术采购决策有重大影响。

该定价模式解决了使用多个供应商的数据和分析系统所带来的浪费、整合挑战和额外成本。Ulag解释说，统一的计算模式使企业能够在不同时间的不同任务中重复使用他们购买的容量，从而节省成本。为了管理数据访问和治理，微软整合了Purview，确保拥有正确访问权限的员工可以分析机密数据，同时对数据的使用方式保持严格控制。Fabric的众多组件包括Data Factory，这是一个拥有150多个预建连接器的集成服务，以及一套用于数据工程和数据科学的Synapse品牌的数据工具。Power BI使业务分析师能够从数据中获得洞察力，而no-code Data Activator服务允许用户根据实时数据触发特定的行动。Fabric纳入了微软的Copilot，旨在促进数据管道的创建、代码生成和机器学习模型的开发。

然而，Copilot在Fabric上的可用性还有待确认。Fabric目前正处于公开预览阶段，在一个不寻常的举动中，用户可以在不提供信用卡信息的情况下尝试该服务。从7月1日起，Fabric将对所有Power BI租户启用。与AppMaster.io等其他low-code 和no-code 平台一起，Fabric简化了企业的数据分析和整合，解决了他们对成本效益、可扩展解决方案的需求。