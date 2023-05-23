Компания Microsoft представила Microsoft Fabric, новую сквозную платформу для обработки данных и аналитики, централизованную на базе озера данных компании OneLake. Платформа также поддерживает интеграцию с другими облачными сервисами хранения данных, такими как Amazon S3 и Google Cloud Platform (ожидается в ближайшее время). Всеобъемлющее предложение включает в себя инструменты интеграции, аналитическую платформу, построенную на базе Spark, инструмент анализа в реальном времени и усовершенствованный Power BI, обеспечивающий удобную визуализацию и аналитику на основе искусственного интеллекта. Кроме того, Fabric включает новый интерфейс разработчика no-code, который позволяет пользователям отслеживать данные в режиме реального времени и запускать действия и уведомления на основе поступающей информации.

Все эти инструменты тесно интегрированы и также будут включать в себя ИИ Copilot от Microsoft. Arun Ulag Корпоративный вице-президент Microsoft по Azure Data объяснил необходимость создания Fabric, сославшись на подавляющее число продуктов и технологий, на которые приходится ориентироваться клиентам, чтобы разобраться в данных и аналитике. Он также подчеркнул проблему изолированности данных, создаваемую многими существующими продуктами для обработки данных и аналитики. Улаг сказал, что клиенты хотят получить единое решение без бремени налога на интеграцию. Microsoft сосредоточилась на решении основных рабочих нагрузок в области анализа данных, таких как интеграция данных, проектирование, хранение, наука о данных, аналитика в реальном времени и бизнес-аналитика, чтобы создать единый опыт. Команда сосредоточила свои усилия на создании единой вычислительной инфраструктуры и озера данных. Улаг утверждает, что их решение предлагает единый опыт работы с продуктами, управление и платформу для лучшего сотрудничества, управления и экономии средств. Улаг отметил, что он лично демонстрировал Fabric 100 компаниям из списка Fortune 500.

Многие корпоративные клиенты в восторге от того, как платформа упрощает инфраструктуру данных, избегая при этом привязки к поставщикам. Одним из важнейших решений, принятых командой, было принятие Apache Parquet, ориентированного на столбцы формата файлов с открытым исходным кодом для хранения и поиска данных, в качестве центрального формата озера данных. Кроме того, Fabric был разработан с учетом мультиоблачного подхода, поддерживая данные в Amazon S3 и в ближайшее время поддержку Google Storage. Упрощение модели ценообразования было еще одним приоритетом для Microsoft. Они ввели общую вычислительную единицу Fabric, чтобы сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, которая оказывает значительное влияние на решения о покупке технологий предприятия.

Модель ценообразования решает проблемы потерь, проблем интеграции и дополнительных затрат, связанных с использованием систем обработки данных и аналитики нескольких поставщиков. Улаг объяснил, что унифицированная модель вычислений позволяет предприятиям повторно использовать приобретенные мощности для выполнения различных задач в разное время, что приводит к экономии средств. Для управления доступом к данным и управления ими Microsoft интегрировала Purview, гарантируя, что сотрудники с нужными правами доступа смогут анализировать конфиденциальные данные, сохраняя при этом строгий контроль над тем, как эти данные используются. Многочисленные компоненты Fabric включают Data Factory, интеграционную службу с более чем 150 предварительно созданными коннекторами, и набор инструментов для работы с данными под брендом Synapse, предназначенных для инженерии данных и науки о данных. Power BI позволяет бизнес-аналитикам получать глубокие знания из данных, а служба no-code Data Activator позволяет пользователям запускать определенные действия на основе данных в режиме реального времени. Fabric включает в себя Copilot от Microsoft, призванный облегчить создание конвейеров данных, генерацию кода и разработку моделей машинного обучения.

Однако доступность Copilot в Fabric пока не подтверждена. В настоящее время Fabric находится в стадии публичного предварительного просмотра, и в качестве необычного шага пользователи могут попробовать сервис без предоставления информации о кредитной карте. С 1 июля Fabric будет включен для всех арендаторов Power BI. Наряду с другими платформами low-code и no-code, такими как AppMaster.io, Fabric упрощает аналитику данных и интеграцию для предприятий, удовлетворяя их потребности в экономически эффективных и масштабируемых решениях.