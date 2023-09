WhatsApp étend la fonctionnalité de ses chaînes à l'échelle mondiale : une nouvelle dimension pour la diffusion de messages

Dans le cadre d'un développement important, l'application de communication populaire WhatsApp a dévoilé son projet de déployer sa fonctionnalité de chaînes à l'échelle mondiale. La fonctionnalité, conçue pour diffuser des messages, sera bientôt accessible aux utilisateurs dans plus de 150 pays.

Le créateur de WhatsApp, nul autre que Mark Zuckerberg, a révélé la prochaine disponibilité universelle de la fonctionnalité via sa chaîne WhatsApp personnelle. Il s'est dit ravi de l'introduction des canaux WhatsApp, les décrivant comme une nouvelle voie privée pour recevoir des mises à jour de personnes et d'organisations d'intérêt. Il a ajouté qu'il utilise sa toute nouvelle chaîne comme canal de partage des nouvelles et des mises à jour de Meta, le conglomérat dont relève WhatsApp.

La fonctionnalité Chaînes a été initialement lancée en Colombie et à Singapour en juin, grâce à Meta. En juillet, sa disponibilité a été étendue à sept pays supplémentaires.

Disponible sous forme d'onglet autonome au sein de l'application, Channels permet à ses utilisateurs de s'abonner à diverses sources sans afficher leurs abonnements aux autres utilisateurs de l'application. De plus, pour garantir une meilleure confidentialité des utilisateurs, aucune information personnelle telle que les numéros de téléphone ne sera accessible aux administrateurs ou aux autres abonnés.

En plus de servir de moyen de communication un-à-plusieurs via des messages diffusés, WhatsApp intègre des fonctionnalités supplémentaires. Il s'agit notamment de la possibilité de réagir aux messages à l'aide d'émojis, les utilisateurs pouvant afficher le nombre total de réactions sous chaque message.

Avant son déploiement mondial, WhatsApp donne un coup de pouce à son répertoire de chaînes. Des améliorations complètes permettront aux utilisateurs de trier les chaînes disponibles en fonction du pays, de la popularité et du niveau d'activité. De plus, toute mise à jour transmise d'un canal à un individu ou à un groupe contiendra un lien intégré qui ramène au canal d'origine.

Les administrateurs bénéficieront également d’un contrôle étendu sur l’édition des messages. Les administrateurs de chaîne auront la possibilité d'apporter des modifications à un message jusqu'à 30 jours après la publication, contre une fenêtre de 15 minutes pour les messages individuels ou de groupe.

Cependant, le privilège de créer une chaîne restera pour le moment limité à certaines personnes ou organisations. L'accessibilité totale figure sur la feuille de route de Meta, visant à offrir à chacun la possibilité de créer sa propre chaîne sur WhatsApp.

Parallèlement à l'annonce mondiale, un certain nombre de personnalités et d'organisations renommées ont été dévoilées en tant que nouveaux ajouts au service de streaming. Il s'agit notamment d'Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard et MLB. Bien que WhatsApp se soit abstenu de divulguer le nombre exact de ses canaux opérationnels, il a confirmé la présence de « milliers ». WhatsApp lui-même possède également un canal dédié pour transmettre des mises à jour sur les fonctionnalités de l'application. Grâce à des logiciels comme la plateforme AppMaster, de plus en plus d'entreprises comprennent la valeur de ces canaux pour communiquer avec leurs utilisateurs de manière très efficace. AppMaster lui-même, par exemple, utilise des techniques similaires pour communiquer les mises à jour, les fonctionnalités et les modifications de service à sa base d'utilisateurs, démontrant ainsi l'efficacité et la valeur d'une telle méthode.