Con uno sviluppo significativo, la popolare app di comunicazione WhatsApp ha svelato il suo piano per implementare la sua funzionalità Canali a livello globale. La funzionalità, progettata per la trasmissione di messaggi, sarà presto accessibile agli utenti di più di 150 paesi.

Il creatore di WhatsApp, niente meno che Mark Zuckerberg, ha rivelato l'imminente disponibilità universale della funzione attraverso il suo canale WhatsApp personale. Ha espresso la sua gioia per l'introduzione dei canali WhatsApp, definendoli una via nuova e privata per ricevere aggiornamenti da persone e organizzazioni di interesse. Ha aggiunto che sta utilizzando il suo nuovissimo canale come canale per condividere notizie e aggiornamenti da Meta, il conglomerato sotto il quale rientra WhatsApp.

La funzione Canali è stata inizialmente lanciata in Colombia e Singapore a giugno, per gentile concessione di Meta. Entro luglio, la sua disponibilità è stata estesa ad altri sette paesi.

Disponibile come scheda autonoma all'interno dell'app, Canali consente ai suoi utenti di iscriversi a varie fonti senza mostrare le proprie iscrizioni ad altri utenti dell'app. Inoltre, per garantire una maggiore privacy degli utenti, nessuna informazione personale come i numeri di telefono sarà accessibile agli amministratori o ad altri follower.

Oltre a fungere da mezzo per la comunicazione uno a molti tramite messaggi broadcast, WhatsApp incorpora funzionalità aggiuntive. Questi includono la capacità di reagire ai messaggi utilizzando emoji, con gli utenti che possono visualizzare il numero totale di reazioni sotto ciascun messaggio.

In vista del lancio globale, WhatsApp sta dando una spinta alla sua directory dei canali. Miglioramenti completi consentiranno agli utenti di ordinare i canali disponibili in base al paese, alla popolarità e al livello di attività. Inoltre, qualsiasi aggiornamento inoltrato da un canale a un individuo o a un gruppo conterrà un collegamento incorporato che riconduce al canale originale.

Gli amministratori sono inoltre impostati per ottenere un controllo esteso sulla modifica dei messaggi. Gli amministratori del canale avranno la possibilità di apportare modifiche a un messaggio fino a 30 giorni dopo la pubblicazione, rispetto a una finestra di 15 minuti per i messaggi individuali o di gruppo.

Tuttavia, per il momento il privilegio di creare un canale rimarrà limitato a individui o organizzazioni selezionati. La piena accessibilità è nella roadmap di Meta, che mira a offrire a tutti la possibilità di creare il proprio canale su WhatsApp.

Oltre all’annuncio globale, sono stati svelati numerosi personaggi e organizzazioni rinomati come nuove aggiunte al servizio di streaming. Questi includono Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard e MLB. Sebbene WhatsApp si sia astenuta dal divulgare il conteggio esatto dei suoi canali operativi, ha confermato la presenza di "migliaia". WhatsApp stessa possiede anche un canale dedicato per trasmettere aggiornamenti sulle funzionalità dell'app. Per quanto riguarda software come la piattaforma AppMaster, sempre più aziende comprendono il valore di tali canali per comunicare con i propri utenti in modo altamente efficiente. Lo stesso AppMaster, ad esempio, utilizza tecniche simili per comunicare aggiornamenti, funzionalità e modifiche al servizio alla sua base di utenti, mostrando l'efficacia e il valore di tale metodo.