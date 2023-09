WhatsApp neemt zijn kanalenfunctie wereldwijd: een nieuwe dimensie voor het uitzenden van berichten

In een belangrijke ontwikkeling heeft de populaire communicatie-app WhatsApp zijn plan onthuld om de functie Kanalen wereldwijd uit te rollen. De functionaliteit, ontworpen voor het uitzenden van berichten, zal binnenkort toegankelijk zijn voor gebruikers in meer dan 150 landen.

WhatsApp-maker, niemand minder dan Mark Zuckerberg, maakte de aanstaande universele beschikbaarheid van de functie bekend via zijn persoonlijke WhatsApp-kanaal. Hij uitte zijn vreugde over de introductie van WhatsApp-kanalen en typeerde het als een frisse, besloten manier om updates te ontvangen van mensen en organisaties van belang. Hij voegde eraan toe dat hij zijn gloednieuwe kanaal gebruikt als kanaal voor het delen van nieuws en updates van Meta, het conglomeraat waar WhatsApp onder valt.

De functie Kanalen werd voor het eerst gelanceerd in Colombia en Singapore in juni, met dank aan Meta. In juli werd de beschikbaarheid ervan uitgebreid naar nog eens zeven landen.

Channels is beschikbaar als een zelfstandig tabblad binnen de app en stelt gebruikers in staat zich te abonneren op verschillende bronnen zonder hun abonnementen aan andere app-gebruikers weer te geven. Om een ​​betere privacy van gebruikers te garanderen, is bovendien geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummers toegankelijk voor beheerders of andere volgers.

Behalve dat WhatsApp fungeert als een middel voor één-op-veel-communicatie via uitgezonden berichten, bevat het ook extra functies. Deze omvatten de mogelijkheid om op berichten te reageren met behulp van emoji's, waarbij gebruikers het totale aantal reacties onder elk bericht kunnen bekijken.

Voorafgaand aan de wereldwijde uitrol geeft WhatsApp zijn kanalenlijst een boost. Uitgebreide verbeteringen zullen gebruikers in staat stellen de beschikbare kanalen te sorteren op basis van land, populariteit en activiteitenniveau. Bovendien zal elke update die vanuit een kanaal naar een individu of groep wordt doorgestuurd een ingebedde link bevatten die terugleidt naar het oorspronkelijke kanaal.

Beheerders krijgen ook meer controle over het bewerken van berichten. Kanaalbeheerders hebben de mogelijkheid om tot 30 dagen na publicatie wijzigingen in een bericht aan te brengen, vergeleken met een tijdsbestek van 15 minuten voor individuele of groepsberichten.

Het voorrecht om een ​​kanaal te creëren blijft voorlopig echter beperkt tot bepaalde individuen of organisaties. Volledige toegankelijkheid staat op de roadmap van Meta, met als doel iedereen de mogelijkheid te bieden een eigen kanaal op WhatsApp te creëren.

Naast de wereldwijde aankondiging werden een aantal gerenommeerde persona’s en organisaties onthuld als nieuwe toevoegingen aan de streamingdienst. Deze omvatten Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard en MLB. Hoewel WhatsApp het exacte aantal actieve kanalen niet bekendmaakte, bevestigde het de aanwezigheid van 'duizenden'. WhatsApp beschikt zelf ook over een speciaal kanaal om updates over de functies van de app over te brengen. Volgens software zoals het AppMaster platform begrijpen steeds meer bedrijven de waarde van dergelijke kanalen om op een zeer efficiënte manier met hun gebruikers te communiceren. AppMaster zelf gebruikt bijvoorbeeld vergelijkbare technieken om updates, functies en servicewijzigingen aan zijn gebruikersbestand te communiceren, wat de effectiviteit en waarde van een dergelijke methode aantoont.