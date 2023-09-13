流行通讯应用程序 WhatsApp 宣布了一项重大进展，计划在全球范围内推出其频道功能。该功能专为广播消息而设计，很快将可供 150 多个国家/地区的用户使用。

WhatsApp 的创建者马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 通过他的个人 WhatsApp 渠道透露了该功能即将全面推出。他对 WhatsApp Channels 的推出表示高兴，并将其描述为接收感兴趣的个人和组织更新的新鲜、私密的途径。他补充说，他正在使用他的全新频道作为分享来自 Meta（WhatsApp 所属企业集团）的新闻和更新的渠道。

频道功能最初于 6 月在哥伦比亚和新加坡推出，由 Meta 提供。到 7 月，其可用性已扩展到另外七个国家。

频道可作为应用程序中的独立选项卡使用，允许用户订阅各种来源，而无需向其他应用程序用户显示他们的订阅。此外，为了确保增强的用户隐私，管理员或其他关注者将无法访问电话号码等个人信息。

除了通过广播消息作为一对多通信的方式之外，WhatsApp 还融入了其他功能。其中包括使用表情符号对消息做出反应的能力，用户可以查看每条消息下的反应总数。

在全球推出之前，WhatsApp 正在对其频道目录进行升级。全面的改进将使用户能够根据国家/地区、受欢迎程度和活动级别对可用频道进行排序。此外，从频道转发到个人或团体的任何更新都将包含返回原始频道的嵌入链接。

管理员还可以扩大对消息编辑的控制。频道管理员可以在消息发布后 30 天内对消息进行编辑，而个人或群组消息的编辑期限为 15 分钟。

但是，创建频道的权限暂时仍仅限于选定的个人或组织。 Meta 的路线图包含完全可访问性，旨在为每个人提供在 WhatsApp 上创建自己的频道的机会。

除了全球公告之外，一些知名人物和组织也作为流媒体服务的新成员亮相。其中包括奥利维亚·罗德里戈、大卫·库塔、公告牌和美国职业棒球大联盟。尽管 WhatsApp 没有透露其运营渠道的具体数量，但它确认了“数千个”的存在。 WhatsApp 本身还拥有一个专门的渠道来传达有关应用程序功能的更新。根据AppMaster平台等软件，越来越多的公司正在了解此类渠道的价值，以高效的方式与用户沟通。例如， AppMaster本身就使用类似的技术向其用户群传达更新、功能和服务变更，这表明了这种方法的有效性和价值。