Önemli bir gelişme olarak, popüler iletişim uygulaması WhatsApp, Kanallar özelliğini dünya çapında kullanıma sunma planını açıkladı. Mesaj yayınlamak için tasarlanan işlevselliğe yakında 150'den fazla ülkedeki kullanıcılar erişebilecek.

WhatsApp yaratıcısı Mark Zuckerberg'den başkası değil, kişisel WhatsApp kanalı aracılığıyla özelliğin yakında evrensel olarak kullanılabilirliğini açıkladı. WhatsApp Kanallarının kullanıma sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu ilgili kişi ve kuruluşlardan güncellemeler almak için yeni ve özel bir yol olarak nitelendirdi. Yepyeni kanalını, WhatsApp'ın bağlı olduğu holding olan Meta'dan haber ve güncellemeleri paylaşmak için bir kanal olarak kullandığını da sözlerine ekledi.

Kanallar özelliği ilk olarak Meta'nın izniyle Kolombiya ve Singapur'da Haziran ayında kullanıma sunuldu. Temmuz ayına kadar kullanılabilirliği yedi ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulama içinde bağımsız bir sekme olarak sunulan Kanallar, kullanıcılarının aboneliklerini diğer uygulama kullanıcılarına göstermeden çeşitli kaynaklara abone olmalarına olanak tanır. Ayrıca, gelişmiş kullanıcı gizliliğini sağlamak amacıyla, telefon numaraları gibi hiçbir kişisel bilgiye yöneticiler veya diğer takipçiler erişemeyecektir.

WhatsApp, yayın mesajları aracılığıyla birden çoğa iletişim aracı olarak hareket etmenin yanı sıra ek özellikler de içeriyor. Bunlar arasında, kullanıcıların her mesajın altındaki toplam tepki sayısını görebilmesi ile mesajlara emoji kullanarak tepki verme yeteneği de yer alıyor.

Küresel kullanıma sunulmadan önce WhatsApp, kanal dizinine destek veriyor. Kapsamlı iyileştirmeler, kullanıcıların mevcut kanalları ülkeye, popülerliğe ve etkinlik düzeyine göre sıralamasına olanak tanıyacak. Ayrıca, bir kanaldan bir kişiye veya gruba iletilen herhangi bir güncelleme, orijinal kanala geri dönen gömülü bir bağlantı içerecektir.

Yöneticiler ayrıca mesaj düzenleme üzerinde genişletilmiş kontrole sahip olacak şekilde ayarlanmıştır. Kanal yöneticileri, bireysel veya grup mesajları için 15 dakikalık bir süreye kıyasla, yayınlandıktan sonraki 30 güne kadar bir mesajda düzenleme yapma olanağına sahip olacak.

Ancak kanal oluşturma ayrıcalığı şimdilik belirli kişi veya kuruluşlarla sınırlı kalacak. Herkese WhatsApp'ta kendi kanalını oluşturma fırsatı sunmayı amaçlayan Meta'nın yol haritasında tam erişilebilirlik yer alıyor.

Küresel duyurunun yanı sıra, yayın hizmetine yeni eklenen çok sayıda ünlü kişi ve kuruluş da açıklandı. Bunlar arasında Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard ve MLB yer alıyor. WhatsApp, faaliyet gösteren kanallarının tam sayısını açıklamaktan kaçınmasına rağmen 'binlerce' kanalın varlığını doğruladı. WhatsApp'ın kendisi de uygulamanın özellikleriyle ilgili güncellemeleri iletmek için özel bir kanala sahiptir. AppMaster platformu gibi yazılımlara göre, giderek daha fazla şirket, kullanıcılarıyla son derece verimli bir şekilde iletişim kurmak için bu tür kanalların değerini anlıyor. Örneğin AppMaster kendisi de güncellemeleri, özellikleri ve hizmet değişikliklerini kullanıcı tabanına iletmek için benzer teknikler kullanıyor ve bu tür bir yöntemin etkinliğini ve değerini gösteriyor.