WhatsApp wprowadza globalną funkcję swoich kanałów: nowy wymiar nadawania wiadomości

W ramach znaczącego rozwoju popularna aplikacja komunikacyjna WhatsApp ujawniła plan wdrożenia funkcji Kanały na całym świecie. Funkcjonalność przeznaczona do nadawania komunikatów będzie wkrótce dostępna dla użytkowników w ponad 150 krajach.

Twórca WhatsApp, nikt inny jak Mark Zuckerberg, ujawnił nadchodzącą powszechną dostępność tej funkcji za pośrednictwem swojego osobistego kanału WhatsApp. Wyraził radość z wprowadzenia kanałów WhatsApp, opisując je jako świeżą, prywatną drogę do otrzymywania aktualności od zainteresowanych osób i organizacji. Dodał, że wykorzystuje swój nowy kanał jako kanał do dzielenia się wiadomościami i aktualizacjami z Meta, konglomeratu, któremu podlega WhatsApp.

Dzięki uprzejmości Meta funkcja Kanały została początkowo uruchomiona w Kolumbii i Singapurze w czerwcu. Do lipca jego dostępność została rozszerzona na dodatkowe siedem krajów.

Dostępna jako samodzielna karta w aplikacji, Kanały umożliwia użytkownikom subskrybowanie różnych źródeł bez wyświetlania ich subskrypcji innym użytkownikom aplikacji. Co więcej, aby zapewnić większą prywatność użytkowników, żadne dane osobowe, takie jak numery telefonów, nie będą dostępne dla administratorów ani innych obserwujących.

Oprócz pełnienia funkcji środka komunikacji jeden do wielu za pośrednictwem wiadomości rozgłoszeniowych, WhatsApp oferuje dodatkowe funkcje. Obejmują one możliwość reagowania na wiadomości za pomocą emoji, a użytkownicy mogą zobaczyć całkowitą liczbę reakcji pod każdą wiadomością.

Przed globalnym wdrożeniem WhatsApp udoskonala swój katalog kanałów. Kompleksowe usprawnienia umożliwią użytkownikom sortowanie dostępnych kanałów według kraju, popularności i poziomu aktywności. Co więcej, każda aktualizacja przekazywana z kanału do osoby lub grupy będzie zawierać osadzony link prowadzący z powrotem do pierwotnego kanału.

Administratorzy mają także uzyskać większą kontrolę nad edycją wiadomości. Administratorzy kanałów będą mogli edytować wiadomość do 30 dni po publikacji, w porównaniu do 15-minutowego okna w przypadku wiadomości indywidualnych lub grupowych.

Jednakże uprawnienia do tworzenia kanału będą na razie ograniczone do wybranych osób lub organizacji. Plan działania Meta obejmuje pełną dostępność, a jego celem jest zapewnienie każdemu możliwości stworzenia własnego kanału w WhatsApp.

Wraz z globalnym ogłoszeniem ujawniono szereg znanych osobistości i organizacji jako nowe dodatki do usługi przesyłania strumieniowego. Należą do nich Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard i MLB. Choć WhatsApp powstrzymał się od ujawnienia dokładnej liczby kanałów operacyjnych, potwierdził obecność „tysięcy". Sama WhatsApp posiada również dedykowany kanał do przekazywania aktualizacji na temat funkcji aplikacji.