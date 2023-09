WhatsApp torna seus canais globais: uma nova dimensão para transmissão de mensagens

Num desenvolvimento significativo, o popular aplicativo de comunicação WhatsApp revelou seu plano para lançar seu recurso Canais globalmente. A funcionalidade, projetada para transmissão de mensagens, em breve estará acessível a usuários em mais de 150 países.

O criador do WhatsApp, ninguém menos que Mark Zuckerberg, divulgou a futura disponibilidade universal do recurso através de seu canal pessoal no WhatsApp. Ele expressou sua satisfação com a introdução dos Canais WhatsApp, caracterizando-os como uma via nova e privada para receber atualizações de pessoas e organizações de interesse. Ele acrescentou que está usando seu novo canal como um canal para compartilhar notícias e atualizações do Meta, o conglomerado sob o qual o WhatsApp se enquadra.

O recurso Canais foi lançado inicialmente na Colômbia e em Cingapura em junho, cortesia da Meta. Em julho, a sua disponibilidade foi estendida a mais sete países.

Disponível como uma guia independente no aplicativo, Canais permite que seus usuários se inscrevam em várias fontes sem exibir suas assinaturas para outros usuários do aplicativo. Além disso, para garantir maior privacidade do usuário, nenhuma informação pessoal, como números de telefone, estará acessível aos administradores ou outros seguidores.

Além de atuar como meio de comunicação um-para-muitos por meio de mensagens transmitidas, o WhatsApp está incorporando recursos adicionais. Isso inclui a capacidade de reagir a mensagens usando emojis, com os usuários podendo visualizar o número total de reações em cada mensagem.

Antes do lançamento global, o WhatsApp está dando um impulso ao seu diretório de canais. Melhorias abrangentes permitirão aos usuários classificar os canais disponíveis com base no país, popularidade e nível de atividade. Além disso, qualquer atualização encaminhada de um canal para um indivíduo ou grupo conterá um link incorporado que leva de volta ao canal original.

Os administradores também estão configurados para obter controle expandido sobre a edição de mensagens. Os administradores de canal poderão fazer edições em uma mensagem até 30 dias após a publicação, em comparação com uma janela de 15 minutos para mensagens individuais ou em grupo.

No entanto, o privilégio de criar um canal permanecerá limitado a indivíduos ou organizações selecionados por enquanto. A acessibilidade total está no roteiro do Meta, que visa oferecer a todos a oportunidade de criar seu próprio canal no WhatsApp.

Juntamente com o anúncio global, uma série de personalidades e organizações renomadas foram reveladas como novas adições ao serviço de streaming. Isso inclui Olivia Rodrigo, David Guetta, Billboard e MLB. Embora o WhatsApp tenha se abstido de divulgar a contagem exata de seus canais de operação, confirmou a presença de ‘milhares’. O próprio WhatsApp também possui um canal dedicado para transmitir atualizações sobre as funcionalidades do aplicativo. De acordo com softwares como a plataforma AppMaster, cada vez mais empresas estão entendendo o valor de tais canais para se comunicarem com seus usuários de forma altamente eficiente. O próprio AppMaster, por exemplo, usa técnicas semelhantes para comunicar atualizações, recursos e alterações de serviço à sua base de usuários, mostrando a eficácia e o valor de tal método.