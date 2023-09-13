WhatsApp выводит функцию своих каналов на глобальный уровень: новое измерение для трансляции сообщений

Важным событием стало то, что популярное коммуникационное приложение WhatsApp обнародовало свой план по развертыванию функции «Каналы» по всему миру. Функционал, предназначенный для трансляции сообщений, вскоре станет доступен пользователям более чем в 150 странах.

Создатель WhatsApp, никто иной, как Марк Цукерберг, сообщил о предстоящей универсальной доступности этой функции через свой личный канал WhatsApp. Он выразил удовлетворение по поводу внедрения каналов WhatsApp, охарактеризовав их как новый частный способ получать обновления от людей и организаций, представляющих интерес. Он добавил, что использует свой новый канал в качестве канала для обмена новостями и обновлениями от Meta, конгломерата, под который подпадает WhatsApp.

Функция «Каналы» была первоначально запущена в июне в Колумбии и Сингапуре благодаря Meta. К июлю его доступность была распространена еще на семь стран.

Каналы, доступные в виде отдельной вкладки в приложении, позволяют пользователям подписываться на различные источники, не показывая свои подписки другим пользователям приложения. Более того, чтобы обеспечить повышенную конфиденциальность пользователей, никакая личная информация, такая как номера телефонов, не будет доступна администраторам или другим подписчикам.

Помимо того, что WhatsApp выступает в качестве средства общения «один ко многим» посредством широковещательных сообщений, он включает в себя дополнительные функции. К ним относится возможность реагировать на сообщения с помощью смайлов, при этом пользователи могут просматривать общее количество реакций на каждое сообщение.

В преддверии глобального внедрения WhatsApp расширяет свой каталог каналов. Комплексные улучшения позволят пользователям сортировать доступные каналы по стране, популярности и уровню активности. Более того, любое обновление, пересылаемое из канала отдельному лицу или группе, будет содержать встроенную ссылку, ведущую обратно на исходный канал.

Администраторы также получат расширенный контроль над редактированием сообщений. Администраторы канала будут иметь возможность вносить изменения в сообщение в течение 30 дней после публикации, по сравнению с 15-минутным окном для индивидуальных или групповых сообщений.

Однако право на создание канала пока останется ограниченным для избранных лиц или организаций. Полная доступность входит в планы Meta, целью которых является предоставить каждому возможность создать свой собственный канал в WhatsApp.

Наряду с глобальным анонсом, ряд известных личностей и организаций были представлены в качестве новых участников потокового сервиса. К ним относятся Оливия Родриго, Дэвид Гетта, Billboard и MLB. Хотя WhatsApp воздержался от разглашения точного количества своих рабочих каналов, он подтвердил наличие «тысяч». Сам WhatsApp также имеет специальный канал для передачи обновлений о функциях приложения. Что касается такого программного обеспечения, как платформа AppMaster, все больше и больше компаний понимают ценность таких каналов для высокоэффективного общения со своими пользователями. Сам AppMaster, например, использует аналогичные методы для информирования своей пользовательской базы об обновлениях, функциях и изменениях в сервисах, демонстрируя эффективность и ценность такого метода.