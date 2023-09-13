يأخذ WhatsApp ميزة قنواته إلى العالمية: بُعدًا جديدًا لبث الرسائل

في تطور مهم، كشف تطبيق التواصل الشهير WhatsApp عن خطته لطرح ميزة القنوات على مستوى العالم. وستكون هذه الوظيفة، المصممة لبث الرسائل، متاحة قريبًا للمستخدمين في أكثر من 150 دولة.

كشف منشئ تطبيق WhatsApp، مارك زوكربيرج، عن التوفر العالمي القادم لهذه الميزة من خلال قناته الشخصية على WhatsApp. وأعرب عن سعادته بإدخال قنوات الواتساب، ووصفها بأنها وسيلة جديدة وخاصة لتلقي التحديثات من الأشخاص والمنظمات ذات الاهتمام. وأضاف أنه يستخدم قناته الجديدة تمامًا كقناة لمشاركة الأخبار والتحديثات من Meta، المجموعة التي يندرج تحتها WhatsApp.

تم إطلاق ميزة القنوات في البداية في كولومبيا وسنغافورة في يونيو، بفضل شركة Meta. وبحلول شهر يوليو، تم توسيع نطاق توفره ليشمل سبع دول إضافية.

تتوفر القنوات كعلامة تبويب مستقلة داخل التطبيق، وتسمح لمستخدميها بالاشتراك في مصادر مختلفة دون عرض اشتراكاتهم لمستخدمي التطبيق الآخرين. علاوة على ذلك، ولضمان تعزيز خصوصية المستخدم، لن يتمكن المسؤولون أو المتابعين الآخرون من الوصول إلى أي معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف.

بصرف النظر عن كونه وسيلة للتواصل بين شخصين من خلال رسائل البث، فإن تطبيق WhatsApp يتضمن ميزات إضافية. ويتضمن ذلك القدرة على الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، مع قدرة المستخدمين على عرض العدد الإجمالي للتفاعلات تحت كل رسالة.

قبل الإطلاق العالمي، يعمل تطبيق WhatsApp على تعزيز دليل قنواته. ستمكن التحسينات الشاملة المستخدمين من فرز القنوات المتاحة بناءً على البلد والشعبية ومستوى النشاط. علاوة على ذلك، فإن أي تحديث يتم توجيهه من قناة إلى فرد أو مجموعة سيحتوي على رابط مضمن يؤدي إلى القناة الأصلية.

تم تعيين المسؤولين أيضًا للحصول على تحكم موسع في تحرير الرسائل. سيكون لدى مسؤولي القناة القدرة على إجراء تعديلات على الرسالة لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد النشر، مقارنة بفترة 15 دقيقة للرسائل الفردية أو الجماعية.

ومع ذلك، سيظل امتياز إنشاء القناة مقتصراً على أفراد أو مؤسسات محددة في الوقت الحالي. تتوفر إمكانية الوصول الكامل في خريطة طريق Meta، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع لإنشاء قناتهم الخاصة على WhatsApp.

وإلى جانب الإعلان العالمي، تم الكشف عن عدد من الشخصيات والمنظمات الشهيرة كإضافات جديدة إلى خدمة البث المباشر. ومن بين هؤلاء أوليفيا رودريجو، وديفيد جوتا، وبيلبورد، وMLB. ورغم أن واتساب امتنع عن الكشف عن العدد الدقيق لقنواته العاملة، إلا أنه أكد وجود "الآلاف". يمتلك WhatsApp نفسه أيضًا قناة مخصصة لنقل التحديثات حول ميزات التطبيق. وفقًا لبرنامج مثل منصة AppMaster ، فإن المزيد والمزيد من الشركات تدرك قيمة هذه القنوات للتواصل مع مستخدميها بطريقة فعالة للغاية. على سبيل المثال، يستخدم AppMaster نفسه تقنيات مشابهة لتوصيل التحديثات والميزات وتغييرات الخدمة إلى قاعدة مستخدميه، مما يوضح فعالية وقيمة هذه الطريقة.