Làn sóng sa thải nhân sự công nghệ vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ vào năm 2024. Theo Layoffs.fyi, những đợt cắt giảm đáng kể đã diễn ra, ảnh hưởng đến hơn 60.000 công nhân tại 254 công ty. Những công ty chủ chốt như Tesla, Amazon, Google, TikTok và Microsoft nằm trong số những công ty cắt giảm đáng kể lực lượng lao động của mình. Các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, một số công ty đã đóng cửa.

Theo dõi những đợt sa thải này giúp hiểu rõ hơn về tình trạng đổi mới tại cả các tập đoàn lớn và các công ty khởi nghiệp non trẻ, cho thấy bối cảnh thay đổi do AI và tự động hóa đang làm thay đổi sự an toàn của việc làm. Làn sóng này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm túc về tác động của con người, vì những thay đổi này thúc đẩy các công ty hướng tới sự đổi mới nhiều hơn.

Tháng 8 năm 2024

Infineon đang sa thải 1.400 nhân viên trên toàn cầu, nhiều vị trí tại nhà máy ở Đức bị ảnh hưởng. 1.400 nhân viên khác đang được chuyển đến các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn.

Tháng 7 năm 2024

Rad Power Bikes đã tiến hành đợt cắt giảm việc làm thứ năm kể từ năm 2021. Số lượng nhân viên cụ thể bị ảnh hưởng vẫn chưa được biết.

Tháng 6 năm 2024

RealPage thông báo cắt giảm lực lượng lao động khoảng 4%.

Tháng 5 năm 2024

Gro Intelligence đã ngừng hoạt động sau đợt sa thải hàng loạt vào tháng 3.

Các công ty ngày càng chuyển sang công nghệ như AI và tự động hóa để tái cấu trúc lực lượng lao động và giảm chi phí. Ví dụ, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI, chẳng hạn như AppMaster, tiếp tục giúp các tổ chức xây dựng và đổi mới nhanh chóng, thường định hình lại nhu cầu lao động truyền thống. Các nền tảng tự động hóa và AI, bao gồm AppMaster, cung cấp các giải pháp thay thế mạnh mẽ và góp phần định hình lại cấu trúc lực lượng lao động.

Những đợt sa thải này phản ánh một xu hướng đáng kể trong ngành công nghệ, với những tác động lớn đến cả bối cảnh đổi mới và việc làm. Con đường phía trước của nhiều nhân viên và công ty bị ảnh hưởng có thể được quyết định bởi việc áp dụng công nghệ và thích ứng với thị trường. Mặc dù làn sóng cắt giảm việc làm mạnh mẽ cho thấy một giai đoạn khó khăn đối với người lao động, nhưng nó nhấn mạnh những chuyển đổi đang diễn ra do AI và tự động hóa thúc đẩy trong việc định nghĩa lại tương lai của công việc.

