Google améliore Vertex AI avec des modèles Gemini plus accessibles

Les développeurs qui exploitent le paysage de l’intelligence artificielle en constante évolution ont des raisons d’en prendre note : Google élargit l’accessibilité de sa famille Gemini de grands modèles de langage via la plate-forme Vertex AI. Parmi les mises à jour, les projecteurs sont braqués sur Gemini 1.0 Pro, passant enfin de l'aperçu public à la disponibilité générale.

Contrairement à ce que signifie généralement le terme « disponibilité générale », Google déploie de manière sélective Gemini 1.0 Ultra (anciennement connu sous le nom de Gemini Ultra 1.0), disponible uniquement pour les personnes figurant sur une liste verte, suggérant une version plus exclusive.

De plus, Google renforce son arsenal avec l'introduction de Gemini 1.5 Pro. Cette nouvelle itération promet les prouesses du leader actuel, Gemini 1.0 Ultra, mais ce qui la distingue vraiment est sa capacité stupéfiante à comprendre un contexte d'un million de jetons. Cela représente environ une heure de contenu vidéo, 30 000 lignes de programmation ou un équivalent littéraire de plus de 700 000 mots. Gemini 1.5 Pro, doté d'un nouveau design « Mélange d'experts », est actuellement en phase d'aperçu privé.

Vertex AI adopte également un réglage basé sur un adaptateur et promet de nouvelles méthodologies telles que l'apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains et de la distillation. L'introduction de telles mises à niveau permet aux développeurs d'améliorer leurs modèles avec de nouvelles données et de s'engager dans des flux de travail plus complexes. Un ajout notable est la possibilité d'invoquer des fonctions API externes, qui intègre davantage la puissance des modèles Gemini avec des services supplémentaires.

Au-delà de sa plateforme, Google attire l'attention sur l'adaptabilité de l'API Gemini pour le Dart SDK, facilitant son utilisation dans les applications Dart et Flutter. Dans le but de favoriser le développement expérimental, la prise en charge de l'API Gemini est désormais incluse dans le projet IDX, la plate-forme de développement informatique basée sur le Web Google's, avec une intégration plus poussée prévue pour Firebase, leur plate-forme de développement mobile, via une prochaine extension.

Au milieu de cette poussée technologique, des plateformes comme AppMaster sont prêtes à accueillir de telles avancées et à les intégrer dans le paradigme no-code. Là où des modèles d'IA sophistiqués comme Gemini jettent les bases, les plates no-code, y compris AppMaster, peuvent offrir l'agilité et la simplicité nécessaires pour exploiter tout le potentiel de ces technologies dans les applications sur les plates-formes Web et mobiles.