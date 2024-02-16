تعمل Google على تحسين Vertex AI من خلال المزيد من نماذج Gemini التي يسهل الوصول إليها

لدى المطورين الذين يسخرون مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار سببًا لملاحظة ذلك: تعمل Google على توسيع إمكانية الوصول إلى عائلة Gemini الخاصة بها من نماذج اللغات الكبيرة من خلال منصة Vertex AI. من بين التحديثات، يتم تسليط الضوء على Gemini 1.0 Pro ، والانتقال أخيرًا من المعاينة العامة إلى التوفر العام.

في تطور لما يعنيه مصطلح "التوفر العام" عادةً، تطرح Google بشكل انتقائي Gemini 1.0 Ultra (المعروف سابقًا باسم Gemini Ultra 1.0)، وهو متاح فقط لأولئك الموجودين في القائمة المسموح بها، مما يشير إلى إصدار أكثر حصرية.

علاوة على ذلك، تعمل Google على تجهيز ترسانتها من خلال تقديم Gemini 1.5 Pro. يعد هذا التكرار الجديد ببراعة المتسابق الحالي، Gemini 1.0 Ultra ، ولكن ما يميزه حقًا هو قدرته المذهلة على فهم سياق مليون رمز مميز. ويمثل هذا حوالي ساعة من محتوى الفيديو، أو 30000 سطر من البرمجة، أو ما يعادل أكثر من 700000 كلمة. Gemini 1.5 Pro ، الذي يتميز بتصميم "مزيج من الخبراء" الجديد، موجود حاليًا في مرحلة المعاينة الخاصة.

تتبنى Vertex AI أيضًا الضبط القائم على المحول وتعد بمنهجيات واردة مثل التعلم المعزز من ردود الفعل البشرية والتقطير. يؤدي تقديم مثل هذه الترقيات إلى تمكين المطورين من تحسين نماذجهم ببيانات جديدة والمشاركة في سير عمل أكثر تعقيدًا. ومن الإضافات الملحوظة القدرة على استدعاء وظائف واجهة برمجة التطبيقات الخارجية، والتي تعمل على دمج قوة نماذج Gemini مع الخدمات الإضافية.

بالانتقال إلى ما هو أبعد من نظامها الأساسي، تلفت Google الانتباه إلى قدرة واجهة Gemini API على التكيف مع Dart SDK ، مما يسهل استخدامها في تطبيقات Dart و Flutter. في محاولة لتعزيز التطوير التجريبي، تم الآن تضمين دعم Gemini API في Project IDX، منصة تطوير تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى الويب Google's ، مع مزيد من التكامل المخطط لـ Firebase ، منصة تطوير الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، من خلال ملحق قادم.

وفي خضم هذه الطفرة التكنولوجية، تقف منصات مثل AppMaster على استعداد للترحيب بمثل هذه التطورات ودمجها في نموذج no-code. حيث تضع نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل Gemini الأساس، يمكن للمنصات no-code ، بما في ذلك AppMaster ، أن توفر المرونة والبساطة اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التقنيات في التطبيقات عبر منصات الويب والهواتف المحمولة.