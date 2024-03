Google verbessert Vertex AI mit besser zugänglichen Gemini-Modellen

Entwickler, die sich die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der künstlichen Intelligenz zunutze machen, haben Grund zur Kenntnisnahme: Google erweitert die Zugänglichkeit seiner Gemini-Familie großer Sprachmodelle über die Vertex AI Plattform. Unter den Updates liegt der Schwerpunkt auf Gemini 1.0 Pro, das endlich von der öffentlichen Vorschau zur allgemeinen Verfügbarkeit übergeht.

In einer Abkehr davon, was der Begriff „allgemeine Verfügbarkeit“ normalerweise bedeutet, führt Google selektiv Gemini 1.0 Ultra (früher bekannt als Gemini Ultra 1.0) ein, das nur für diejenigen verfügbar ist, die auf einer Zulassungsliste stehen, was eine exklusivere Veröffentlichung nahelegt.

Darüber hinaus erweitert Google sein Arsenal mit der Einführung von Gemini 1.5 Pro. Diese neue Version verspricht die Leistungsfähigkeit des aktuellen Spitzenreiters Gemini 1.0 Ultra, aber was sie wirklich auszeichnet, ist ihre erstaunliche Fähigkeit, einen Kontext von einer Million Token zu verstehen. Dies entspricht etwa einer Stunde Videoinhalt, 30.000 Programmzeilen oder einem literarischen Äquivalent von über 700.000 Wörtern. Gemini 1.5 Pro mit einem neuartigen „Mixture-of-Experts“-Design befindet sich derzeit in einer privaten Vorschauphase.

Vertex AI übernimmt auch die adaptorbasierte Optimierung und verspricht neue Methoden wie verstärktes Lernen aus menschlichem Feedback und Destillation. Durch die Einführung solcher Upgrades können Entwickler ihre Modelle mit neuen Daten erweitern und komplexere Arbeitsabläufe durchführen. Eine bemerkenswerte Ergänzung ist die Möglichkeit, externe API-Funktionen aufzurufen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Gemini-Modelle weiter mit zusätzlichen Diensten integriert wird.

Über seine Plattform hinaus macht Google auf die Anpassungsfähigkeit der Gemini-API für das Dart SDK aufmerksam, die dessen Verwendung in Dart und Flutter -Anwendungen erleichtert. Um die experimentelle Entwicklung zu fördern, ist die Unterstützung für die Gemini-API jetzt in Project IDX, der webbasierten IT-Entwicklungsplattform Google's, enthalten. Eine weitere Integration für Firebase, ihre mobile Entwicklungsplattform, ist im Rahmen einer bevorstehenden Erweiterung geplant.

Inmitten dieses technologischen Aufschwungs sind Plattformen wie AppMaster bereit, solche Fortschritte zu begrüßen und sie in das no-code Paradigma zu integrieren. Wo hochentwickelte KI-Modelle wie Gemini den Grundstein legen, können no-code Plattformen, einschließlich AppMaster, die nötige Agilität und Einfachheit bieten, um das volle Potenzial dieser Technologien in Anwendungen auf Web- und mobilen Plattformen auszuschöpfen.