Google ulepsza sztuczną inteligencję Vertex o bardziej dostępne modele Gemini

Programiści wykorzystujący stale ewoluujący krajobraz sztucznej inteligencji mają powód do odnotowania: Google zwiększa dostępność swojej rodziny dużych modeli językowych Gemini za pośrednictwem platformy Vertex AI. Wśród aktualizacji uwaga skupia się na Gemini 1.0 Pro, w końcu przechodząc z publicznej wersji zapoznawczej do ogólnej dostępności.

Odwracając się od tego, co zwykle oznacza termin „ogólna dostępność”, Google wybiórczo wdraża Gemini 1.0 Ultra (wcześniej znaną jako Gemini Ultra 1.0), dostępną tylko dla osób znajdujących się na liście dozwolonych, co sugeruje bardziej ekskluzywną wersję.

Co więcej, Google wyposaża swój arsenał wraz z wprowadzeniem Gemini 1.5 Pro. Ta nowa iteracja obiecuje wydajność obecnego lidera, Gemini 1.0 Ultra, ale tym, co naprawdę go wyróżnia, jest jego zdumiewająca zdolność zrozumienia kontekstu miliona tokenów. Oznacza to około godziny treści wideo, 30 000 linijek programu lub literacki odpowiednik ponad 700 000 słów. Gemini 1.5 Pro, charakteryzujący się nowatorskim projektem „Mixture-of-Expert”, znajduje się obecnie w fazie prywatnej prezentacji.

Vertex AI wprowadza również dostrajanie oparte na adapterach i obiecuje nowe metodologie, takie jak uczenie się przez wzmacnianie na podstawie informacji zwrotnych od ludzi i destylacja. Wprowadzenie takich aktualizacji umożliwia programistom ulepszanie swoich modeli za pomocą świeżych danych i angażowanie się w bardziej skomplikowane przepływy pracy. Godnym uwagi dodatkiem jest możliwość wywoływania zewnętrznych funkcji API, co dodatkowo integruje możliwości modeli Gemini z dodatkowymi usługami.

Wychodząc poza swoją platformę, Google zwraca uwagę na możliwość adaptacji API Gemini dla pakietu Dart SDK, ułatwiając jego wykorzystanie w aplikacjach Dart i Flutter. Aby wspierać rozwój eksperymentalny, obsługa interfejsu API Gemini jest teraz uwzględniona w Project IDX, internetowej platformie programistycznej IT Google's, a planowana jest dalsza integracja z Firebase, ich mobilną platformą programistyczną, poprzez nadchodzące rozszerzenie.

W obliczu tego gwałtownego wzrostu technologicznego platformy takie jak AppMaster są przygotowane na przyjęcie takich postępów i zintegrowanie ich z paradygmatem no-code. Tam, gdzie wyrafinowane modele sztucznej inteligencji, takie jak Gemini, stanowią podstawę, platformy no-code, w tym AppMaster, mogą zapewnić elastyczność i prostotę niezbędną do wykorzystania pełnego potencjału tych technologii w aplikacjach na platformach internetowych i mobilnych.