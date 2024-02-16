Google расширяет возможности Vertex AI за счет более доступных моделей Gemini

У разработчиков, использующих постоянно развивающуюся среду искусственного интеллекта, есть основания принять это к сведению: Google расширяет доступность своего семейства больших языковых моделей Gemini с помощью платформы Vertex AI. Среди обновлений в центре внимания Gemini 1.0 Pro, который наконец-то перешёл из общедоступной предварительной версии в общедоступную.

В отличие от того, что обычно означает термин «общая доступность», Google выборочно выпускает Gemini 1.0 Ultra (ранее известную как Gemini Ultra 1.0), доступную только тем, кто находится в белом списке, предлагая более эксклюзивный выпуск.

Более того, Google пополняет свой арсенал выпуском Gemini 1.5 Pro. Эта новая итерация обещает мощь текущего лидера Gemini 1.0 Ultra, но что действительно отличает ее, так это ее ошеломляющая способность понимать контекст миллиона токенов. Это примерно час видеоконтента, 30 000 строк программы или литературный эквивалент более 700 000 слов. Gemini 1.5 Pro с новым дизайном «Смесь экспертов» в настоящее время находится на стадии закрытого предварительного просмотра.

Vertex AI также внедряет настройку на основе адаптеров и обещает новые методологии, такие как обучение с подкреплением на основе отзывов людей и дистилляцию. Внедрение таких обновлений дает разработчикам возможность дополнять свои модели свежими данными и участвовать в более сложных рабочих процессах. Заметным дополнением является возможность вызывать внешние функции API, что еще больше объединяет возможности моделей Gemini с дополнительными сервисами.

Выходя за рамки своей платформы, Google обращает внимание на адаптивность API Gemini для Dart SDK, облегчающую его использование в приложениях Dart и Flutter. В целях стимулирования экспериментальной разработки поддержка Gemini API теперь включена в Project IDX, веб-платформу разработки ИТ-технологий Google's, а дальнейшая интеграция запланирована с Firebase, их платформой разработки мобильных приложений, через предстоящее расширение.

В условиях этого технологического всплеска такие платформы, как AppMaster , готовы приветствовать такие достижения и интегрировать их в парадигму no-code. Там, где сложные модели искусственного интеллекта, такие как Gemini, закладывают основу, платформы no-code, включая AppMaster, могут предложить гибкость и простоту, необходимые для реализации всего потенциала этих технологий в приложениях на веб-платформах и мобильных платформах.