Google verbetert Vertex AI met beter toegankelijke Gemini-modellen

Ontwikkelaars die het steeds evoluerende kunstmatige-intelligentielandschap benutten, hebben reden om op te merken: Google verruimt de toegankelijkheid van zijn Gemini-familie van grote taalmodellen via het Vertex AI platform. Onder de updates schijnt de schijnwerpers op Gemini 1.0 Pro, die eindelijk overgaat van openbare preview naar algemene beschikbaarheid.

In een variant op wat de term 'algemene beschikbaarheid' doorgaans betekent, introduceert Google selectief Gemini 1.0 Ultra (voorheen bekend als Gemini Ultra 1.0), alleen beschikbaar voor degenen die op een toelatingslijst staan, wat een meer exclusieve release suggereert.

Bovendien breidt Google zijn arsenaal uit met de introductie van Gemini 1.5 Pro. Deze nieuwe versie belooft de bekwaamheid van de huidige koploper, Gemini 1.0 Ultra, maar wat hem echt onderscheidt is zijn verbluffende vermogen om een ​​context van een miljoen tokens te begrijpen. Dit vertegenwoordigt ongeveer een uur aan video-inhoud, 30.000 programmeerregels of een literair equivalent van meer dan 700.000 woorden. Gemini 1.5 Pro, met een nieuw 'Mixture-of-Experts'-ontwerp, bevindt zich momenteel in een privé preview-fase.

Vertex AI maakt ook gebruik van op adapters gebaseerde afstemming en belooft inkomende methodologieën zoals versterkend leren van menselijke feedback en distillatie. Door dergelijke upgrades te introduceren, kunnen ontwikkelaars hun modellen uitbreiden met nieuwe gegevens en zich bezighouden met ingewikkelder workflows. Een opmerkelijke toevoeging is de mogelijkheid om externe API-functies aan te roepen, waardoor de kracht van de Gemini-modellen verder wordt geïntegreerd met aanvullende services.

Google gaat verder dan zijn platform en vestigt de aandacht op de aanpasbaarheid van de Gemini API voor de Dart SDK, waardoor het gebruik ervan in Dart en Flutter applicaties wordt vergemakkelijkt. In een poging om experimentele ontwikkeling te bevorderen, is ondersteuning voor de Gemini API nu opgenomen in Project IDX, het webgebaseerde IT-ontwikkelplatform Google's, met verdere integratie gepland voor Firebase, hun mobiele ontwikkelingsplatform, via een komende uitbreiding.

Te midden van deze technologische golf staan ​​platforms als AppMaster klaar om dergelijke ontwikkelingen te verwelkomen en deze te integreren in het no-code paradigma. Waar geavanceerde AI-modellen zoals Gemini de basis leggen, kunnen no-code platforms, waaronder AppMaster, de flexibiliteit en eenvoud bieden die nodig is om het volledige potentieel van deze technologieën te realiseren in toepassingen op internet en mobiele platforms.