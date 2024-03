Google aprimora Vertex AI com modelos Gemini mais acessíveis

Os desenvolvedores que aproveitam o cenário em constante evolução da inteligência artificial têm motivos para tomar nota: Google está ampliando a acessibilidade de sua família Gemini de grandes modelos de linguagem por meio da plataforma Vertex AI. Entre as atualizações, o destaque vai para Gemini 1.0 Pro, passando finalmente da pré-visualização pública para a disponibilidade geral.

Diferentemente do que o termo “disponibilidade geral” normalmente significa, Google está lançando seletivamente Gemini 1.0 Ultra (anteriormente conhecido como Gemini Ultra 1.0), disponível apenas para aqueles em uma lista de permissões, sugerindo um lançamento mais exclusivo.

Além disso, Google está preparando seu arsenal com o lançamento do Gemini 1.5 Pro. Esta nova iteração promete a destreza do atual líder, Gemini 1.0 Ultra, mas o que realmente o distingue é sua incrível capacidade de compreender um contexto de um milhão de tokens. Isso representa cerca de uma hora de conteúdo de vídeo, 30 mil linhas de programação ou o equivalente literário de mais de 700 mil palavras. Gemini 1.5 Pro, apresentando um novo design de 'mistura de especialistas', está atualmente em fase de visualização privada.

Vertex AI também está adotando ajuste baseado em adaptador e promete metodologias de entrada, como aprendizado por reforço a partir de feedback humano e destilação. A introdução dessas atualizações permite que os desenvolvedores aprimorem seus modelos com dados novos e se envolvam em fluxos de trabalho mais complexos. Uma adição notável é a capacidade de invocar funções API externas, que integra ainda mais o poder dos modelos Gemini com serviços adicionais.

Indo além de sua plataforma, Google chama a atenção para a adaptabilidade da API Gemini para o Dart SDK, facilitando seu uso em aplicações Dart e Flutter. Em um esforço para promover o desenvolvimento experimental, o suporte para a API Gemini está agora incluído no Project IDX, a plataforma de desenvolvimento de TI baseada na web Google's, com maior integração planejada para Firebase, sua plataforma de desenvolvimento móvel, por meio de uma extensão futura.

Em meio a esse aumento tecnológico, plataformas como o AppMaster estão preparadas para receber esses avanços e integrá-los ao paradigma no-code. Enquanto modelos sofisticados de IA, como o Gemini, estabelecem as bases, as plataformas no-code, incluindo AppMaster, podem oferecer a agilidade e a simplicidade necessárias para concretizar todo o potencial dessas tecnologias em aplicações em plataformas web e móveis.