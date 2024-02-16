Google 通过更易于访问的 Gemini 模型增强 Vertex AI

利用不断发展的人工智能领域的开发人员有理由注意到： Google正在通过Vertex AI平台扩大其 Gemini 系列大型语言模型的可访问性。在这些更新中，最受关注的是Gemini 1.0 Pro ，终于从公共预览版转向正式发布版。

与“一般可用性”一词的通常含义不同， Google有选择地推出Gemini 1.0 Ultra （以前称为 Gemini Ultra 1.0），仅向允许名单上的用户提供，这表明这是一个更独家的版本。

此外， Google正在准备推出Gemini 1.5 Pro来增强其武器库。这个新的迭代承诺了当前领先者Gemini 1.0 Ultra的实力，但真正与众不同的是它理解一百万个代币上下文的惊人能力。这代表大约一个小时的视频内容、30,000 行编程或相当于超过 700,000 字的文学内容。 Gemini 1.5 Pro采用新颖的“专家混合”设计，目前处于私人预览阶段。

Vertex AI还采用基于适配器的调整，并承诺引入新的方法，例如根据人类反馈和蒸馏进行强化学习。引入此类升级使开发人员能够使用新数据增强其模型并参与更复杂的工作流程。一个值得注意的新增功能是调用外部 API 函数的能力，这进一步将 Gemini 模型的功能与附加服务集成在一起。

除了其平台之外， Google还关注 Gemini API 对Dart SDK的适应性，以促进其在Dart和Flutter应用程序中的使用。为了促进实验性开发，对 Gemini API 的支持现已包含在Google's基于 Web 的 IT 开发平台 Project IDX 中，并计划通过即将推出的扩展对其移动开发平台Firebase进行进一步集成。

在这场技术浪潮中，像AppMaster这样的平台已准备好迎接此类进步并将其集成到no-code范例中。像 Gemini 这样复杂的人工智能模型奠定了基础，而包括AppMaster no-code平台可以提供实现这些技术在网络和移动平台应用程序中的全部潜力所需的敏捷性和简单性。