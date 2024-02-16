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Google, Vertex Yapay Zekasını Daha Erişilebilir Gemini Modelleriyle Geliştiriyor

Şub 16, 2024
Google, Vertex Yapay Zekasını Daha Erişilebilir Gemini Modelleriyle Geliştiriyor

Sürekli gelişen yapay zeka ortamından yararlanan geliştiricilerin şunu not etmek için nedenleri var: Google Vertex AI platformu aracılığıyla Gemini büyük dil modelleri ailesinin erişilebilirliğini genişletiyor. Güncellemeler arasında, spot ışığı Gemini 1.0 Pro parlıyor ve nihayet genel önizlemeden genel kullanılabilirliğe geçiyor.

'Genel kullanılabilirlik' teriminin genel olarak ne anlama geldiğine farklı bir bakış açısıyla Google, yalnızca izin verilenler listesindekilerin kullanımına sunulan Gemini 1.0 Ultra (eski adıyla Gemini Ultra 1.0) seçici olarak kullanıma sunuyor ve bu da daha özel bir sürüm öneriyor.

Üstelik Google, Gemini 1.5 Pro tanıtımıyla cephaneliğini artırıyor. Bu yeni yineleme, mevcut lider Gemini 1.0 Ultra hünerini vaat ediyor, ancak onu gerçekten farklı kılan şey, bir milyon tokenlik bir bağlamı kavrama konusundaki şaşırtıcı yeteneğidir. Bu, yaklaşık bir saatlik video içeriğini, 30.000 satırlık programlamayı veya 700.000'den fazla kelimenin edebi eşdeğerini temsil eder. Yeni bir 'Uzmanların Karışımı' tasarımına sahip Gemini 1.5 Pro şu anda özel bir ön izleme aşamasındadır.

Vertex AI aynı zamanda adaptör tabanlı ayarlamayı da benimsiyor ve insan geri bildiriminden ve damıtmadan takviyeli öğrenme gibi gelen metodolojileri vaat ediyor. Bu tür yükseltmelerin sunulması, geliştiricilerin modellerini yeni verilerle geliştirmelerine ve daha karmaşık iş akışlarına katılmalarına olanak tanır. Dikkate değer bir ekleme, Gemini modellerinin gücünü ek hizmetlerle daha da bütünleştiren harici API işlevlerini çağırma yeteneğidir.

Google, platformunun ötesine geçerek Gemini API'nin Dart SDK uyarlanabilirliğine dikkat çekerek Dart ve Flutter uygulamalarında kullanımını kolaylaştırıyor. Deneysel geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla Gemini API desteği artık Google's web tabanlı BT geliştirme platformu Project IDX'e dahil edildi ve mobil geliştirme platformu Firebase için yakında çıkacak bir uzantı aracılığıyla daha fazla entegrasyon planlandı.

Bu teknolojik yükselişin ortasında, AppMaster gibi platformlar bu tür gelişmeleri memnuniyetle karşılamaya ve bunları no-code paradigmaya entegre etmeye hazır durumda. Gemini gibi gelişmiş yapay zeka modellerinin temelini oluşturduğu yerde, AppMaster dahil no-code platformlar, web ve mobil platformlardaki uygulamalarda bu teknolojilerin tam potansiyelini gerçekleştirmek için gereken çevikliği ve basitliği sunabilir.

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