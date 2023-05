Google a récemment annoncé une mise à jour importante de son offre Colab, intégrant des fonctionnalités pilotées par l'IA pour améliorer les expériences de codage. Colab est un outil basé sur un navigateur largement utilisé pour écrire et exécuter du code Python, très apprécié des débutants qui apprennent à coder sans avoir besoin d'un environnement de codage complexe. Les nouvelles fonctionnalités intégrées incluront la complétion de code assistée par l'IA, la génération de code à partir du langage naturel et un chatbot d'aide au codage.

L'outil amélioré utilisera une famille de modèles de code appelés Codey, construits sur le système PaLM 2 et présentés lors de l'événement Google I/O. Codey a été affiné à l'aide d'un vaste ensemble de données de code de haute qualité, sous licence permissive, provenant de sources externes, ce qui a permis d'optimiser ses performances pour les tâches de codage. En outre, les versions de Codey utilisées pour Colab ont été spécifiquement adaptées à Python et aux exigences spécifiques de la plateforme.

Dans un premier temps, les utilisateurs de Colab basés aux États-Unis auront accès aux modèles Codey intégrés, ce qui améliorera considérablement la vitesse, la qualité et la compréhension de la programmation. La première série de fonctionnalités de Google se concentrera principalement sur la génération de code. Dans un billet de blog, Chris Perry, chef de produit chez Colab, et Shrestha Basu Mallick, chef de produit senior chez Google Labs, soulignent les avantages du langage naturel pour la génération de code : il permet de créer des blocs de code plus importants, de transposer des fonctions entières à partir de commentaires ou d'invites, et de minimiser la nécessité d'écrire du code répétitif. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer davantage sur les aspects intrigants de la programmation et de la science des données. Les utilisateurs éligibles de Colab découvriront bientôt un nouveau bouton "Générer" dans leur carnet de notes, facilitant la saisie de n'importe quelle invite textuelle pour la génération de code.

Google a également ajouté un chatbot directement dans Colab, permettant aux utilisateurs de poser des questions sur divers aspects de la programmation sans quitter la plateforme. Dans un avenir proche, les utilisateurs peuvent s'attendre à poser des questions sur des tâches telles que l'importation de données depuis Google Sheets ou le filtrage d'un DataFrame Pandas au sein même de Colab.

Alors que les solutions no-code et low-code continuent de gagner en popularité, ces progrès dans les capacités de codage pilotées par l'IA ont des implications considérables pour la rationalisation du processus de développement. Des plateformes comme AppMaster.io offrent une solution no-code puissante pour créer des applications backend, web et mobiles plus efficacement. Avec la possibilité de concevoir visuellement des modèles de données, des processus commerciaux, des API REST et WSS endpoints, AppMaster permet aux entreprises de développer des applications avec une rapidité et une rentabilité accrues.

Avec la récente mise à jour de Colab par Google, la collaboration sur des projets de codage et l'apprentissage des bases de la programmation deviennent plus accessibles, ce qui renforce l'importance des outils pilotés par l'IA dans le paysage technologique en constante évolution.