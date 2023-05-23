Компания Google недавно объявила о значительном обновлении своего предложения Colab, включив в него функции, основанные на искусственном интеллекте, для улучшения опыта кодирования. Colab - это широко используемый браузерный инструмент для написания и выполнения кода на языке Python, популярный среди начинающих кодеров, которым не требуется сложная среда кодирования. Новые встроенные функции будут включать в себя завершение кода с помощью искусственного интеллекта, генерацию кода на естественном языке и чат-бота, помогающего в написании кода.

Улучшенный инструмент будет использовать семейство моделей кода под названием Codey, которые были созданы на базе системы PaLM 2 и дебютировали на мероприятии Google I/O. Codey был доработан с использованием обширного набора данных высококачественного кода, лицензированного из внешних источников, что в конечном итоге позволило оптимизировать его производительность для задач кодирования. Более того, версии Codey, используемые для Colab, были специально адаптированы к Python и особым требованиям платформы.

Первоначально доступ к интегрированным моделям Codey получат пользователи Colab из США, что значительно повысит скорость, качество и понятность программирования. Первый набор функций Google будет в основном сосредоточен на генерации кода. В своем блоге Крис Перри, менеджер по групповым продуктам Colab, и Шреста Басу Маллик, старший менеджер по продуктам Google Labs, рассказали о преимуществах естественного языка для генерации кода: он позволяет создавать более крупные блоки кода, переносить целые функции из комментариев или подсказок и минимизировать необходимость написания повторяющегося кода. Это позволяет пользователям больше сосредоточиться на интригующих аспектах программирования и науки о данных. Пользователи Colab вскоре обнаружат в своих блокнотах новую кнопку "Generate", облегчающую ввод любой текстовой подсказки для генерации кода.

Google также добавил чат-бота непосредственно в Colab, что позволит пользователям задавать вопросы о различных аспектах программирования, не покидая платформы. В ближайшем будущем можно ожидать, что пользователи смогут задавать вопросы о таких задачах, как импорт данных из Google Sheets или фильтрация Pandas DataFrame в самом Colab.

Поскольку популярность решений no-code и low-code продолжает расти, эти достижения в области кодирования с помощью искусственного интеллекта имеют значительные последствия для оптимизации процесса разработки. Такие платформы, как AppMaster.io, предлагают мощное no-code решение для более эффективного создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Благодаря возможности визуального проектирования моделей данных, бизнес-процессов, REST API и WSS endpoints, AppMaster позволяет предприятиям разрабатывать приложения с повышенной скоростью и рентабельностью.

С недавним обновлением Colab от Google совместная работа над проектами по кодированию и изучение основ программирования становятся более доступными, что еще больше укрепляет важность инструментов, основанных на искусственном интеллекте, в постоянно развивающемся технологическом ландшафте.