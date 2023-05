Google heeft onlangs een belangrijke upgrade van zijn Colab-aanbod aangekondigd, met AI-gestuurde functionaliteiten voor verbeterde codeerervaringen. Colab is een veelgebruikte browsergebaseerde tool voor het schrijven en uitvoeren van Python-code, populair bij beginners die leren coderen zonder de noodzaak van een complexe codeeromgeving. Nieuwe geïntegreerde functies zijn onder meer AI-gestuurde codeaanvulling, codegeneratie uit natuurlijke taal en een chatbot die helpt bij het coderen.

De verbeterde tool maakt gebruik van een familie van code-modellen genaamd Codey, die zijn gebouwd op het PaLM 2-systeem en gedebuteerd op het Google I/O-evenement. Codey is verfijnd met behulp van een uitgebreide dataset van hoogwaardige, permissief gelicentieerde code uit externe bronnen, waardoor zijn prestaties voor coderingstaken uiteindelijk zijn geoptimaliseerd. Bovendien zijn de versies van Codey die voor Colab worden gebruikt specifiek afgestemd op Python en de specifieke vereisten van het platform.

In eerste instantie krijgen Colab-gebruikers in de Verenigde Staten toegang tot de geïntegreerde Codey-modellen, waardoor de programmeersnelheid, -kwaliteit en -begrip aanzienlijk worden verbeterd. De eerste reeks functies van Google zal vooral gericht zijn op het genereren van code. In een blogpost schetsten Chris Perry, group product manager bij Colab, en Shrestha Basu Mallick, senior product manager bij Google Labs, de voordelen van natuurlijke taal voor het genereren van code: het maakt het mogelijk grotere codeblokken te maken, zet hele functies over van commentaar of prompts, en minimaliseert de noodzaak voor het schrijven van repetitieve code. Hierdoor kunnen gebruikers zich meer concentreren op de intrigerende aspecten van programmeren en data science. In aanmerking komende Colab-gebruikers ontdekken binnenkort een nieuwe knop "Genereer" in hun notitieblokken, waarmee het invoeren van een willekeurige tekstvraag voor het genereren van code wordt vergemakkelijkt.

Google heeft ook een chatbot rechtstreeks aan Colab toegevoegd, zodat gebruikers vragen kunnen stellen over verschillende programmeeraspecten zonder het platform te verlaten. In de nabije toekomst kunnen gebruikers vragen verwachten over taken als het importeren van gegevens uit Google Sheets of het filteren van een Pandas DataFrame binnen Colab zelf.

Aangezien no-code en low-code oplossingen in populariteit blijven toenemen, hebben deze vorderingen in AI-gestuurde coderingsmogelijkheden aanzienlijke implicaties voor het stroomlijnen van het ontwikkelingsproces. Platforms als AppMaster.io bieden een krachtige no-code oplossing om backend-, web- en mobiele applicaties efficiënter te maken. Met de mogelijkheid om visueel datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API en WSS endpoints te ontwerpen, stelt AppMaster bedrijven in staat om applicaties te ontwikkelen met meer snelheid en kosteneffectiviteit.

Met Google's recente update van Colab wordt samenwerken aan codeerprojecten en leren programmeren toegankelijker, waardoor het belang van AI-gestuurde tools in het voortdurend evoluerende technologielandschap nog groter wordt.