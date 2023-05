Google hat vor kurzem ein bedeutendes Upgrade seines Colab-Angebots angekündigt, das KI-gesteuerte Funktionen für eine verbesserte Coding-Erfahrung enthält. Colab ist ein weit verbreitetes browserbasiertes Tool zum Schreiben und Ausführen von Python-Code, das vor allem bei Anfängern beliebt ist, die das Programmieren lernen wollen, ohne eine komplexe Programmierumgebung zu benötigen. Zu den neuen integrierten Funktionen gehören die KI-gestützte Code-Vervollständigung, die Code-Generierung aus natürlicher Sprache und ein Chatbot, der bei der Programmierung hilft.

Das verbesserte Tool nutzt eine Familie von Code-Modellen namens Codey, die auf dem PaLM 2-System basieren und auf der Google I/O vorgestellt wurden. Codey wurde anhand eines umfangreichen Datensatzes von hochwertigem, freizügig lizenziertem Code aus externen Quellen feinabgestimmt, um seine Leistung für Codierungsaufgaben zu optimieren. Darüber hinaus wurden die für Colab verwendeten Codey-Versionen speziell auf Python und die besonderen Anforderungen der Plattform zugeschnitten.

Zunächst werden Colab-Benutzer in den Vereinigten Staaten Zugang zu den integrierten Codey-Modellen haben, was die Geschwindigkeit, die Qualität und das Verständnis der Programmierung erheblich verbessert. Die ersten Funktionen von Google werden sich hauptsächlich auf die Codegenerierung konzentrieren. In einem Blogbeitrag haben Chris Perry, Group Product Manager bei Colab, und Shrestha Basu Mallick, Senior Product Manager bei Google Labs, die Vorteile der natürlichen Sprache für die Codegenerierung erläutert: Sie ermöglicht die Erstellung größerer Codeblöcke, überträgt ganze Funktionen aus Kommentaren oder Aufforderungen und minimiert die Notwendigkeit, sich wiederholenden Code zu schreiben. Dadurch können sich die Nutzer mehr auf die faszinierenden Aspekte der Programmierung und Datenwissenschaft konzentrieren. Berechtigte Colab-Nutzer werden bald eine neue Schaltfläche "Generieren" in ihren Notizbüchern entdecken, die die Eingabe beliebiger Textaufforderungen zur Codegenerierung erleichtert.

Google hat auch einen Chatbot direkt in Colab integriert, der es den Nutzern ermöglicht, Fragen zu verschiedenen Aspekten der Programmierung zu stellen, ohne die Plattform zu verlassen. In naher Zukunft können Nutzer erwarten, dass sie Aufgaben wie das Importieren von Daten aus Google Sheets oder das Filtern eines Pandas DataFrame in Colab selbst erledigen können.

Da no-code und low-code immer beliebter werden, haben diese Fortschritte bei den KI-gesteuerten Codierungsfunktionen erhebliche Auswirkungen auf die Rationalisierung des Entwicklungsprozesses. Plattformen wie AppMaster.io bieten eine leistungsstarke no-code Lösung zur effizienteren Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Mit der Möglichkeit, Datenmodelle, Geschäftsprozesse, REST API und WSS endpoints visuell zu entwerfen, ermöglicht AppMaster Unternehmen eine schnellere und kostengünstigere Entwicklung von Anwendungen.

Mit Googles jüngstem Update für Colab wird die Zusammenarbeit an Programmierprojekten und das Erlernen von Programmiergrundlagen leichter zugänglich, was die Bedeutung von KI-gesteuerten Tools in der sich ständig weiterentwickelnden Tech-Landschaft weiter untermauert.