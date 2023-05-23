أعلنت Google مؤخرًا عن ترقية كبيرة لعروضها في Colab ، والتي تتضمن وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب الترميز. Colab هي أداة قائمة على المستعرض مستخدمة على نطاق واسع لكتابة وتنفيذ كود Python ، وهي شائعة بين المبتدئين الذين يتعلمون البرمجة دون الحاجة إلى بيئة تشفير معقدة. ستتضمن الميزات المدمجة الجديدة إكمال التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وإنشاء كود من اللغة الطبيعية ، وروبوت محادثة يساعد في التعليمات البرمجية.

ستستخدم الأداة المحسّنة مجموعة من نماذج الأكواد تسمى Codey ، والتي تم إنشاؤها على نظام PaLM 2 وظهرت لأول مرة في حدث Google I / O. تم ضبط Codey باستخدام مجموعة بيانات واسعة من التعليمات البرمجية عالية الجودة والمرخصة بشكل مسموح به من مصادر خارجية ، مما أدى في النهاية إلى تحسين أدائه لمهام الترميز. علاوة على ذلك ، تم تصميم إصدارات Codey المستخدمة في Colab خصيصًا لتلبية متطلبات Python والمتطلبات المميزة للمنصة.

في البداية ، سيتمكن مستخدمو Colab المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى نماذج Codey المتكاملة ، مما يؤدي إلى تحسين سرعة البرمجة والجودة والفهم بشكل كبير. ستركز المجموعة الأولى من ميزات Google بشكل أساسي على إنشاء الكود. في منشور بالمدونة ، حدد كريس بيري ، مدير منتجات المجموعة في Colab ، وشريستا باسو ماليك ، كبير مديري المنتجات في Google Labs ، مزايا اللغة الطبيعية في إنشاء الكود: فهي تتيح إنشاء كتل أكواد أكبر ، وتنقل وظائف كاملة من التعليقات أو يطالب ، ويقلل من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية المتكررة. يتيح ذلك للمستخدمين التركيز بشكل أكبر على الجوانب المثيرة للاهتمام في البرمجة وعلوم البيانات. سيكتشف مستخدمو Colab المؤهلون قريبًا زر "إنشاء" جديد في دفاترهم ، مما يسهل إدخال أي مطالبة نصية لإنشاء رمز.

أضافت Google أيضًا chatbot مباشرة إلى Colab ، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول جوانب البرمجة المختلفة دون مغادرة النظام الأساسي. في المستقبل القريب ، يمكن للمستخدمين توقع الاستفسار عن مهام مثل استيراد البيانات من جداول بيانات Google أو تصفية Pandas DataFrame داخل Colab نفسها.

مع استمرار ازدياد شعبية الحلول الخالية من التعليمات no-code low-code ، فإن هذه التطورات في قدرات الترميز التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لها آثار كبيرة على تبسيط عملية التطوير. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io حلاً قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل أكثر كفاءة. مع القدرة على التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS ، يتيح AppMaster للشركات تطوير التطبيقات بسرعة أكبر وفعالية من حيث التكلفة.

مع تحديث Google الأخير لـ Colab ، أصبح التعاون في مشاريع الترميز وتعلم أساسيات البرمجة أكثر سهولة ، مما يعزز أهمية الأدوات التي يحركها الذكاء الاصطناعي في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.