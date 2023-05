Firma Google ogłosiła niedawno znaczącą aktualizację swojej oferty Colab, obejmującą funkcje oparte na sztucznej inteligencji w celu poprawy doświadczeń związanych z kodowaniem. Colab to szeroko stosowane narzędzie oparte na przeglądarce do pisania i wykonywania kodu Python, popularne wśród początkujących uczących się kodowania bez potrzeby korzystania ze złożonego środowiska kodowania. Nowe zintegrowane funkcje będą obejmować uzupełnianie kodu oparte na sztucznej inteligencji, generowanie kodu z języka naturalnego oraz chatbota wspomagającego kod.

Ulepszone narzędzie będzie wykorzystywać rodzinę modeli kodu o nazwie Codey, które zostały zbudowane na systemie PaLM 2 i zadebiutowały na imprezie Google I / O. Codey został dopracowany przy użyciu obszernego zbioru danych wysokiej jakości, permisywnie licencjonowanego kodu ze źródeł zewnętrznych, ostatecznie optymalizując jego wydajność do zadań kodowania. Co więcej, wersje Codey zastosowane w Colab zostały specjalnie dostosowane do Pythona i odrębnych wymagań platformy.

Początkowo użytkownicy Colab z siedzibą w Stanach Zjednoczonych będą mieli dostęp do zintegrowanych modeli Codey, co znacznie poprawi szybkość, jakość i zrozumienie programowania. Pierwszy zestaw funkcji Google skupi się przede wszystkim na generowaniu kodu. W poście na blogu Chris Perry, group product manager w Colab, i Shrestha Basu Mallick, senior product manager w Google Labs, przedstawili zalety języka naturalnego w generowaniu kodu: umożliwia on tworzenie większych bloków kodu, transponuje całe funkcje z komentarzy lub podpowiedzi i minimalizuje potrzebę pisania powtarzalnego kodu. Pozwala to użytkownikom bardziej skoncentrować się na intrygujących aspektach programowania i nauki o danych. Uprawnieni użytkownicy Colab wkrótce odkryją nowy przycisk "Generuj" w swoich notatnikach, ułatwiający wprowadzanie dowolnych podpowiedzi tekstowych do generowania kodu.

Google dodało również chatbota bezpośrednio do Colab, umożliwiając użytkownikom zadawanie pytań dotyczących różnych aspektów programowania bez opuszczania platformy. W niedalekiej przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się pytań dotyczących zadań takich jak importowanie danych z Arkuszy Google lub filtrowanie Pandas DataFrame w samym Colab.

Wraz ze wzrostem popularności rozwiązań no-code i low-code, te postępy w możliwościach kodowania opartego na sztucznej inteligencji mają znaczący wpływ na usprawnienie procesu rozwoju. Platformy takie jak AppMaster.io oferują potężne rozwiązanie no-code do wydajniejszego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki możliwości wizualnego projektowania modeli danych, procesów biznesowych, REST API i WSS endpoints, AppMaster pozwala firmom tworzyć aplikacje z większą szybkością i opłacalnością.

Dzięki niedawnej aktualizacji Google do Colab, współpraca nad projektami kodowania i nauka podstaw programowania staje się bardziej dostępna, co jeszcze bardziej wzmacnia znaczenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w stale ewoluującym krajobrazie technologicznym.