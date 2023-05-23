Google kısa bir süre önce, gelişmiş kodlama deneyimleri için yapay zeka güdümlü işlevleri içeren Colab teklifinde önemli bir yükseltme yaptığını duyurdu. Colab, karmaşık bir kodlama ortamına ihtiyaç duymadan kodlamayı öğrenen yeni başlayanlar arasında popüler olan, Python kodunu yazmak ve yürütmek için yaygın olarak kullanılan tarayıcı tabanlı bir araçtır. Yeni entegre özellikler arasında yapay zeka destekli kod tamamlama, doğal dilden kod oluşturma ve kod destekli bir sohbet robotu yer alacak.

İyileştirilmiş araç, PaLM 2 sistemi üzerine oluşturulmuş ve Google I/O etkinliğinde tanıtılan Codey adlı bir kod modelleri ailesini kullanacak. Codey, dış kaynaklardan alınan yüksek kaliteli, izin verilen lisanslı kodlardan oluşan kapsamlı bir veri kümesini kullanarak ince ayar yaptı ve sonuç olarak kodlama görevleri için performansını optimize etti. Ayrıca, Colab için kullanılan Codey sürümleri, Python'u ve platformun farklı gereksinimlerini karşılamak için özel olarak uyarlanmıştır.

Başlangıçta, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Colab kullanıcıları entegre Codey modellerine erişerek programlama hızını, kalitesini ve kavrayışını önemli ölçüde geliştirecekler. Google'ın ilk özellik grubu, öncelikle kod oluşturmaya odaklanacaktır. Bir blog gönderisinde, Colab'da grup ürün müdürü Chris Perry ve Google Labs'ta kıdemli ürün müdürü Shrestha Basu Mallick, doğal dilin kod oluşturmadaki faydalarını özetledi: daha büyük kod bloklarının oluşturulmasını sağlar, yorumlardan tüm işlevleri aktarır veya sorar ve tekrarlayan kod yazma ihtiyacını en aza indirir. Bu, kullanıcıların programlama ve veri biliminin ilgi çekici yönlerine daha fazla konsantre olmalarını sağlar. Uygun Colab kullanıcıları yakında not defterlerinde kod oluşturmak için herhangi bir metin isteminin girilmesini kolaylaştıran yeni bir "Oluştur" düğmesi keşfedecekler.

Google ayrıca doğrudan Colab'a bir sohbet robotu ekleyerek kullanıcıların platformdan ayrılmadan çeşitli programlama yönleri hakkında sorular sormasına olanak tanır. Yakın gelecekte kullanıcılar, Google E-Tablolar'dan veri içe aktarma veya Colab'ın kendi içinden bir Pandas DataFrame'i filtreleme gibi görevler hakkında bilgi almayı bekleyebilir.

no-code ve low-code çözümlerin popülaritesi artmaya devam ettikçe, yapay zeka güdümlü kodlama yeteneklerindeki bu gelişmeler, geliştirme sürecini kolaylaştırma konusunda önemli etkilere sahiptir. AppMaster.io gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmak için no-code güçlü bir çözüm sunar. Veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'yi ve WSS endpoints görsel olarak tasarlama becerisiyle AppMaster, işletmelerin artan hız ve maliyet etkinliği ile uygulamalar geliştirmesine olanak tanır.

Google'ın en son Colab güncellemesiyle, kodlama projelerinde işbirliği yapmak ve programlama temellerini öğrenmek daha erişilebilir hale geliyor ve sürekli gelişen teknoloji ortamında yapay zeka destekli araçların önemini daha da pekiştiriyor.