Google ha recentemente annunciato un aggiornamento significativo della sua offerta Colab, che incorpora funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di codifica. Colab è uno strumento basato su browser molto utilizzato per la scrittura e l'esecuzione di codice Python, popolare tra i principianti che imparano a codificare senza la necessità di un ambiente di codifica complesso. Le nuove funzionalità integrate includeranno il completamento del codice con l'intelligenza artificiale, la generazione di codice dal linguaggio naturale e un chatbot per l'assistenza al codice.

Lo strumento migliorato utilizzerà una famiglia di modelli di codice chiamati Codey, costruiti sul sistema PaLM 2 e presentati in occasione dell'evento Google I/O. Codey è stato messo a punto utilizzando un ampio set di dati di codice di alta qualità e con licenza di utilizzo da fonti esterne, ottimizzando così le sue prestazioni per le attività di codifica. Inoltre, le versioni di Codey utilizzate per Colab sono state specificamente adattate a Python e ai requisiti specifici della piattaforma.

Inizialmente, gli utenti di Colab con sede negli Stati Uniti avranno accesso ai modelli Codey integrati, migliorando sostanzialmente la velocità, la qualità e la comprensione della programmazione. La prima serie di funzionalità di Google si concentrerà principalmente sulla generazione di codice. In un post sul blog, Chris Perry, group product manager di Colab, e Shrestha Basu Mallick, senior product manager di Google Labs, hanno illustrato i vantaggi del linguaggio naturale per la generazione di codice: consente di creare blocchi di codice più grandi, di trasporre intere funzioni da commenti o prompt e di ridurre al minimo la necessità di scrivere codice ripetitivo. Ciò consente agli utenti di concentrarsi maggiormente sugli aspetti più interessanti della programmazione e della scienza dei dati. Gli utenti di Colab idonei scopriranno presto un nuovo pulsante "Genera" nei loro taccuini, che facilita l'inserimento di qualsiasi richiesta di testo per la generazione di codice.

Google ha anche aggiunto un chatbot direttamente in Colab, consentendo agli utenti di porre domande su vari aspetti della programmazione senza lasciare la piattaforma. Nel prossimo futuro, gli utenti potranno chiedere informazioni su operazioni come l'importazione di dati da Google Sheets o il filtraggio di un DataFrame Pandas all'interno di Colab stesso.

Poiché le soluzioni no-code e low-code continuano a crescere di popolarità, questi progressi nelle capacità di codifica guidate dall'intelligenza artificiale hanno notevoli implicazioni per la semplificazione del processo di sviluppo. Piattaforme come AppMaster.io offrono una potente soluzione no-code per creare applicazioni backend, web e mobili in modo più efficiente. Grazie alla possibilità di progettare visivamente modelli di dati, processi aziendali, API REST e WSS endpoints, AppMaster consente alle aziende di sviluppare applicazioni con maggiore velocità ed economicità.

Con il recente aggiornamento di Google a Colab, la collaborazione su progetti di codifica e l'apprendimento delle basi della programmazione diventano più accessibili, consolidando ulteriormente l'importanza degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale nel panorama tecnologico in continua evoluzione.