A Google anunciou recentemente uma actualização significativa da sua oferta Colab, incorporando funcionalidades orientadas para a IA para experiências de codificação melhoradas. O Colab é uma ferramenta baseada no navegador amplamente utilizada para escrever e executar código Python, popular entre os principiantes que estão a aprender a codificar sem a necessidade de um ambiente de codificação complexo. As novas funcionalidades integradas incluirão o preenchimento de código com IA, a geração de código a partir de linguagem natural e um chatbot de assistência ao código.

A ferramenta melhorada utilizará uma família de modelos de código denominada Codey, que foi criada no sistema PaLM 2 e apresentada no evento Google I/O. O Codey foi aperfeiçoado utilizando um extenso conjunto de dados de código de alta qualidade, licenciado de forma permissiva a partir de fontes externas, optimizando o seu desempenho para tarefas de codificação. Além disso, as versões do Codey utilizadas para o Colab foram especificamente adaptadas ao Python e aos requisitos distintos da plataforma.

Inicialmente, os utilizadores do Colab baseados nos Estados Unidos terão acesso aos modelos Codey integrados, melhorando substancialmente a velocidade, a qualidade e a compreensão da programação. O primeiro conjunto de funcionalidades da Google centrar-se-á principalmente na geração de código. Numa publicação no blogue, Chris Perry, gestor de produtos do grupo Colab, e Shrestha Basu Mallick, gestor de produtos sénior do Google Labs, descreveram as vantagens da linguagem natural para a geração de código: permite a criação de blocos de código maiores, transpõe funções inteiras a partir de comentários ou instruções e minimiza a necessidade de escrever código repetitivo. Isto permite que os utilizadores se concentrem mais nos aspectos intrigantes da programação e da ciência dos dados. Os utilizadores elegíveis do Colab descobrirão em breve um novo botão "Gerar" nos seus blocos de notas, facilitando a introdução de qualquer pedido de texto para geração de código.

A Google também adicionou um chatbot directamente ao Colab, permitindo que os utilizadores façam perguntas sobre vários aspectos da programação sem sair da plataforma. Num futuro próximo, os utilizadores podem esperar fazer perguntas sobre tarefas como a importação de dados do Google Sheets ou a filtragem de um Pandas DataFrame no próprio Colab.

À medida que as soluções no-code e low-code continuam a ganhar popularidade, estes avanços nas capacidades de codificação orientadas para a IA têm implicações consideráveis na simplificação do processo de desenvolvimento. Plataformas como a AppMaster.io oferecem uma poderosa solução no-code para criar aplicações backend, web e móveis de forma mais eficiente. Com a capacidade de conceber visualmente modelos de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints, o AppMaster permite que as empresas desenvolvam aplicações com maior rapidez e rentabilidade.

Com a recente actualização do Google para o Colab, a colaboração em projectos de programação e a aprendizagem de noções básicas de programação tornam-se mais acessíveis, consolidando ainda mais a importância das ferramentas baseadas em IA no panorama tecnológico em constante evolução.