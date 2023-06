GitLab, un acteur majeur des communautés open-source, a lancé une nouvelle fonctionnalité : GitLab Achievements. Cette fonctionnalité vise à simplifier le processus de récompense publique des utilisateurs pour leurs activités sur GitLab, facilitant ainsi la mise en œuvre de la gamification dans le développement de logiciels.

GitLab a toujours reconnu les accomplissements de ses utilisateurs, par exemple par le biais de classements de hackathon ou de SWAG physiques. Cependant, il n'existait pas de plateforme centrale présentant une vue d'ensemble des réalisations. Avec l'introduction de GitLab Achievements, les contributions et les réalisations individuelles seront mieux mises en valeur.

Les réalisations peuvent être créées sur la base de critères spécifiques et attribuées aux membres de la communauté. Ils sont affichés sur le profil GitLab de l'utilisateur sous la forme d'un avatar, et un titre et une description peuvent être affichés en survolant l'avatar.

Les utilisateurs trouveront différents types de réalisations disponibles :

Les réalisations uniques et irrévocables , telles que celles pour une première contribution fusionnée ;

, telles que celles pour une première contribution fusionnée ; Les réalisations uniques et révocables , comme celles des membres de l'équipe principale ;

, comme celles des membres de l'équipe principale ; Réalisationsmultiples, par exemple, le contributeur du mois.

Seules les personnes ayant le rôle de responsable ou de propriétaire de leur espace de noms peuvent créer des réalisations pour les utilisateurs.

La mise en œuvre de réalisations peut favoriser une culture d'apprentissage continu et de développement des compétences au sein des organisations. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de récompenser les utilisateurs qui explorent de nouvelles sections de la base de code ou de reconnaître une collaboration exceptionnelle au sein de l'équipe. Comme Nick Veenhof, directeur du succès des contributeurs chez GitLab, et Christina Lohr, chef de produit senior chez GitLab, l'ont souligné dans un article de blog, recevoir une récompense peut être un puissant facteur de motivation pour un employé, car cela démontre que son travail est apprécié et reconnu par ses pairs et ses supérieurs. Une telle reconnaissance peut conduire à une main-d'œuvre plus qualifiée, ce qui profite à la fois à l'employé et à l'organisation.

GitLab Achievements est disponible pour tous les niveaux de GitLab, à la fois en mode SaaS (Software-as-a-Service) et en mode auto-hébergé.