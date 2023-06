GitLab, ein wichtiger Akteur in Open-Source-Communities, hat eine neue Funktion eingeführt - GitLab Achievements. Die Funktion zielt darauf ab, den Prozess der öffentlichen Belohnung seiner Nutzer für ihre GitLab-Aktivitäten zu vereinfachen und so die Umsetzung von Gamification in der Softwareentwicklung zu erleichtern.

GitLab hat schon immer die Leistungen seiner Benutzer gewürdigt, zum Beispiel durch Hackathon-Ranglisten oder physische SWAGs. Es gab jedoch keine zentrale Plattform, die einen Überblick über die Erfolge bot. Mit der Einführung von GitLab Achievements können individuelle Beiträge und Leistungen besser hervorgehoben werden.

Achievements können anhand bestimmter Kriterien erstellt und an Community-Mitglieder vergeben werden. Sie werden auf dem GitLab-Profil der Benutzer als Avatar angezeigt, und ein Titel und eine Beschreibung sind zu sehen, wenn man den Mauszeiger über den Avatar bewegt.

Den Benutzern stehen verschiedene Arten von Erfolgen zur Verfügung:

Einmalige und unwiderrufliche Errungenschaften, wie z. B. die für den ersten zusammengefassten Beitrag;

Errungenschaften, wie z. B. die für den ersten zusammengefassten Beitrag; Einmalige und widerrufbare Erfolge, wie die für die Mitglieder des Kernteams;

Erfolge, wie die für die Mitglieder des Kernteams; Mehrfache Errungenschaften, z. B. die des Beitragsleistenden des Monats.

Nur diejenigen, die die Rolle Maintainer oder Owner für ihren Namensraum haben, können Achievements für Benutzer erstellen.

Die Einführung von Achievements kann eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Kompetenzentwicklung in Organisationen fördern. Die Möglichkeiten sind endlos, von der Belohnung von Benutzern für die Erkundung neuer Bereiche der Codebasis bis hin zur Anerkennung außergewöhnlicher Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Wie Nick Veenhof, Director of Contributor Success bei GitLab, und Christina Lohr, Senior Product Manager bei GitLab, in einem Blog-Beitrag betonen, kann eine Auszeichnung ein starker Motivator für einen Mitarbeiter sein, da sie zeigt, dass seine Arbeit von Kollegen und Vorgesetzten geschätzt und anerkannt wird. Eine solche Anerkennung kann zu einer besser qualifizierten Belegschaft führen, was sowohl dem Mitarbeiter als auch dem Unternehmen zugute kommt.

GitLab Achievements sind für alle Stufen von GitLab verfügbar, sowohl als Software-as-a-Service (SaaS) als auch als selbst gehostete Option. Wenn Sie sich für andere low-code und no-code Plattformen interessieren, sollten Sie mehr über AppMaster erfahren - eine leistungsstarke No-Code-Plattform für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die vielseitigen low-code Lösungen von Plattformen wie AppMaster und GitLab bieten sowohl Unternehmen als auch Entwicklern eine Vielzahl von Möglichkeiten für die schnelle Anwendungsentwicklung.