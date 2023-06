GitLab, jeden z głównych graczy w społecznościach open source, uruchomił nową funkcję - GitLab Achievements. Funkcja ta ma na celu uproszczenie procesu publicznego nagradzania użytkowników za ich działania w GitLab, ułatwiając wdrażanie grywalizacji w tworzeniu oprogramowania.

GitLab zawsze doceniał osiągnięcia swoich użytkowników, na przykład poprzez tablice wyników hackathonów lub fizyczne SWAG. Nie istniała jednak centralna platforma prezentująca przegląd osiągnięć. Wraz z wprowadzeniem GitLab Achievements, indywidualny wkład i osiągnięcia zostaną lepiej podkreślone.

Osiągnięcia mogą być tworzone w oparciu o określone kryteria i przyznawane członkom społeczności. Są one wyświetlane na profilu GitLab użytkownika jako awatar, a tytuł i opis można zobaczyć po najechaniu kursorem na awatar.

Użytkownicy znajdą różne rodzaje dostępnych osiągnięć:

Jednorazowe i nieodwołalne osiągnięcia, takie jak te za pierwszy scalony wkład;

osiągnięcia, takie jak te za pierwszy scalony wkład; Jednorazowe i odwołalne osiągnięcia, takie jak te dla członków głównego zespołu;

osiągnięcia, takie jak te dla członków głównego zespołu; Osiągnięciawielokrotne, na przykład współtwórca miesiąca.

Tylko osoby z rolą Opiekuna lub Właściciela dla swojej przestrzeni nazw mogą tworzyć osiągnięcia dla użytkowników.

Wdrożenie osiągnięć może wspierać kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności w organizacjach. Możliwości są nieograniczone, od nagradzania użytkowników za odkrywanie nowych sekcji bazy kodu po docenianie wyjątkowej współpracy w zespole. Jak zauważyli Nick Veenhof, Director of Contributor Success w GitLab, i Christina Lohr, Senior Product Manager w GitLab, we wpisie na blogu, otrzymanie osiągnięcia może być silnym motywatorem dla pracownika, ponieważ pokazuje, że jego praca jest ceniona i uznawana przez rówieśników i przełożonych. Takie uznanie może prowadzić do bardziej wykwalifikowanej siły roboczej, przynosząc korzyści zarówno pracownikowi, jak i organizacji.

GitLab Achievements są dostępne dla wszystkich poziomów GitLab, zarówno w opcji Software-as-a-Service (SaaS), jak i samodzielnego hostingu. Osoby zainteresowane poznaniem innych platform low-code i no-code mogą rozważyć zapoznanie się z AppMaster - potężną platformą do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez użycia kodu. Wszechstronne rozwiązania low-code platform takich jak AppMaster i GitLab zapewniają zarówno firmom, jak i programistom niezliczone możliwości szybkiego tworzenia aplikacji.