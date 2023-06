GitLab, een belangrijke speler in open-source gemeenschappen, heeft een nieuwe functie gelanceerd - GitLab Achievements. De functie is bedoeld om het proces van het publiekelijk belonen van haar gebruikers voor hun GitLab activiteiten te vereenvoudigen, waardoor het gemakkelijker wordt om gamificatie in softwareontwikkeling te implementeren.

GitLab heeft altijd de prestaties van zijn gebruikers erkend, bijvoorbeeld door middel van hackathon leaderboards of fysieke SWAG. Er was echter geen centraal platform dat een overzicht van prestaties toonde. Met de introductie van GitLab Achievements, zullen individuele bijdragen en prestaties beter uitgelicht worden.

Prestaties kunnen aangemaakt worden op basis van specifieke criteria en toegekend worden aan leden van de community. Ze worden weergegeven op het GitLab profiel van de gebruiker als een avatar, en een titel en beschrijving is te zien als je met de muis over de avatar beweegt.

Gebruikers zullen verschillende soorten prestaties beschikbaar vinden:

Eenmalige en onherroepelijke prestaties, zoals die voor een eerste samengevoegde bijdrage;

prestaties, zoals die voor een eerste samengevoegde bijdrage; Eenmalige en herroepbare prestaties, zoals die voor de kernteamleden;

prestaties, zoals die voor de kernteamleden; Prestaties vanmeerdere keren, bijvoorbeeld de bijdrager van de maand.

Alleen degenen met de rol Beheerder of Eigenaar voor hun naamruimte kunnen prestaties voor gebruikers creëren.

Het implementeren van prestaties kan een cultuur van continu leren en het ontwikkelen van vaardigheden binnen organisaties bevorderen. De mogelijkheden zijn eindeloos, van het belonen van gebruikers voor het verkennen van nieuwe secties van de codebase tot het erkennen van uitzonderlijke samenwerking binnen het team. Zoals Nick Veenhof, Director of Contributor Success bij GitLab, en Christina Lohr, Senior Product Manager bij GitLab, in een blogpost aangeven, kan het ontvangen van een prestatie een krachtige motivator zijn voor een medewerker, omdat het laat zien dat hun werk wordt gewaardeerd en erkend door collega's en leidinggevenden. Zulke erkenning kan leiden tot een bekwamer personeelsbestand, wat zowel de werknemer als de organisatie ten goede komt.

GitLab Prestaties zijn beschikbaar voor alle niveaus van GitLab, in zowel Software-as-a-Service (SaaS) als zelf-gehoste opties. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van andere low-code en no-code platforms, overweeg dan om meer te leren over AppMaster - een krachtig no-code platform voor backend, web en mobiele applicatie ontwikkeling. De veelzijdige low-code oplossingen van platforms als AppMaster en GitLab bieden zowel bedrijven als ontwikkelaars een groot aantal mogelijkheden voor snelle applicatieontwikkeling.