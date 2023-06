GitLab, uno dei principali attori delle comunità open-source, ha lanciato una nuova funzione: GitLab Achievements. La funzione mira a semplificare il processo di premiazione pubblica degli utenti per le loro attività in GitLab, rendendo più facile l'implementazione della gamification nello sviluppo del software.

GitLab ha sempre riconosciuto i risultati dei suoi utenti, ad esempio attraverso le classifiche degli hackathon o gli SWAG fisici. Tuttavia, non esisteva una piattaforma centrale che mostrasse una panoramica dei risultati ottenuti. Con l'introduzione di GitLab Achievements, i contributi e i risultati individuali saranno meglio evidenziati.

I risultati possono essere creati in base a criteri specifici e assegnati ai membri della comunità. Vengono visualizzati sul profilo GitLab dell'utente sotto forma di avatar e, passando il mouse sull'avatar, è possibile visualizzarne il titolo e la descrizione.

Gli utenti troveranno diversi tipi di risultati disponibili:

Risultati una volta e irrevocabili , come quelli per il primo contributo unito;

, come quelli per il primo contributo unito; Risultati una volta e revocabili , come quelli per i membri del core team;

, come quelli per i membri del core team; Risultatimultipli, ad esempio il contributore del mese.

Solo chi ha il ruolo di Manutentore o Proprietario del proprio spazio dei nomi può creare risultati per gli utenti.

L'implementazione dei risultati può favorire una cultura di apprendimento continuo e di sviluppo delle competenze nelle organizzazioni. Le possibilità sono infinite, dal premiare gli utenti che esplorano nuove sezioni della base di codice al riconoscere una collaborazione eccezionale all'interno del team. Come hanno sottolineato Nick Veenhof, Director of Contributor Success di GitLab, e Christina Lohr, Senior Product Manager di GitLab, in un post sul blog, ricevere un riconoscimento può essere un potente motivatore per un dipendente, in quanto dimostra che il suo lavoro è apprezzato e riconosciuto da colleghi e supervisori. Questo riconoscimento può portare a una forza lavoro più qualificata, a vantaggio sia del dipendente che dell'organizzazione.

I GitLab Achievements sono disponibili per tutti i livelli di GitLab, sia nelle opzioni Software-as-a-Service (SaaS) che in quelle self-hosted. Per coloro che sono interessati ad esplorare altre piattaforme low-code e no-code, si consiglia di saperne di più su AppMaster - una potente piattaforma no-code per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobile. Le versatili soluzioni low-code di piattaforme come AppMaster e GitLab offrono alle aziende e agli sviluppatori una miriade di possibilità per lo sviluppo rapido di applicazioni.